Emlékszik, amikor Jean-Paul Belmondo egy filmben fejezte ki hódolatát a magyar ökölvívó-legendának?

A három olimpián és két Európa-bajnokságon (és két súlycsoportban) is diadalmaskodó Papp László minden kétséget kizárólag a világ egyik legnagyobb ökölvívója volt. Jean-Paul Belmondo pedig a francia és egyetemes filmművészet egyik legkarakteresebb és legférfiasabb színésze, aki kamaszkorában ökölvívónak készült: utolsó bokszmérkőzését 17 évesen, 1950 karácsonyán vereséggel zárta, utána felhagyott a versenyzéssel, és a színészet felé fordult, de a sportág iránti rajongása töretlen maradt – meg úgy általában a férfias játékok iránti szenvedélye, nem véletlen, hogy szinte az összes nyaktörő kaszkadőrmutatványát maga vitte véghez, akkor, amikor a digitális trükkök még nem álltak a filmesek rendelkezésére.

Félelem a város felett: Jean-Paul Belmondo az életét is kockára tette, hogy hiteles és látványos akciójelenetek készüljenek az egyik legizgalmasabb francia krimihez

A Henri Verneuil által rendezett, 1975-ös Félelem a város felett című krimi (amelyben Belmondo először alakított pályafutása során rendőrt) is hemzseg a legendás színész által előadott életveszélyes mutatványoktól, legyen szó a 60 km/h-ás sebességgel száguldó metrókocsi tetején való szerelvény-átugrásokról, a párizsi háztetőkön való (biztosítókötél nélküli) üldözésről (főleg a meredek manzárdtetőn való lecsúszásról), vagy épp a sportmúlt miatt is hiteles verekedésekről.

Jean-Paul Belmondo és Papp László: két legenda egy filmben

A Félelem a város felett igazi tesztoszteron-mozi, de magyar (vagy épp bokszrajongó) szempontból nem csak a cselekmény és Belmondo életveszélyes kaszkadőrmutatványai miatt emlékezetes mind a mai napig. Hanem azért is, mert a korszak egyik legnagyobb filmsztárja ebben a filmben egy magyar sportlegendának adta meg a tiszteletet (két másik híresség mellett).

A film elején, amikor a Belmondo által alakított nyomozó egy lepusztult külvárosi étterem tulaját kérdezi ki, mielőtt megmutatná a szemtanúnak egy gyanúsított fotóját, a pult mögötti "dicsőségfalhoz" lép és egymás után három fotóra mutat, rögvest a magyar legendával kezdve: Ez ki? Mire az étterem tulajdonosa szinte megdöbbenve, magától értetődő módon válaszol: Papp Laci. A másik két, "azonosításra váró" férfi a falról: Nissim Max Cohen zsidó származású marokkói ökölvívó, a Pán-Arab játékok bajnoka, aki 1974-ben, a film forgatása idején lett középsúlyú francia bajnok, egyben Belmondo barátja, a másik pedig Belmondo színészpéldaképe és előképe: Jean Gabin.