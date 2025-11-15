Túszdráma a bankban: a fiúja nemváltó műtétje miatt fogott fegyvert a vietnámi veterán

A Kánikulai délután valós történeten alapul: 1972-ben egy fiatal férfi, a vietnami háborút is megjárt John Wojtowicz tényleg megpróbált kirabolni egy New York-i bankot, hogy pénzt szerezzen a barátja nemváltó műtétére. A filmben Sonny (Al Pacino) és társa, Sal (John Cazale) ugyanezzel a kétségbeesett szándékkal lépnek be a bankba – de a terv már az első percekben összeomlik. A rendőrség körbezárja az épületet, a média percek alatt megjelenik, a fojtó hőség pedig lassan mindenkit próbára tesz.

Kánikulai délután (Al Pacino)

Sidney Lumet nem hagyományos bűnfilmet rendezett, hanem egy kánikulai kamara­drámát, ahol a forróság nemcsak időjárási tényező, hanem pszichológiai nyomás is. A történet szinte teljes egészében egy helyszínen játszódik, a néző pedig érzi a levegő nehézségét, a feszültséget, ahogy a bank egyre inkább forró kazánná válik. Az események valós idejű tempóban peregnek, a külső világ hangjai – szirénák, tömeg, riporterek – lassan beszivárognak, és a tragédiát látványossággá formálják.

Kánikulai délután: krimiből társadalmi dráma

Al Pacino lenyűgöző alakítást nyújt. Sonny nem klasszikus hős és nem is gonosztevő: egyszerre törékeny, esendő és kiszámíthatatlan. A film egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor a bank elé gyűlt tömeggel szemben a „Attica!” kiáltással próbálja mozgósítani a "közönséget" – a szó a korábbi börtönlázadásra utal, és itt a társadalmi düh szimbólumává válik. Lumet kamerája eközben nem ítélkezik: a rendőrség, a média és a nézők mind ugyanannak a morális zűrzavarnak a részei.

A Kánikulai délután különlegessége, hogy a bankrablás ürügyén beszél a szabadságról, a szerelemről és az identitásról.

Sonny döntése első pillantásra őrültség, valójában azonban mélyen emberi: a szeretet torz formája, amely a társadalmi normák közé szorítva tragédiába fordul. A film nemcsak egy korszakról mesél, hanem egy olyan emberről, aki kétségbeesetten próbál irányítani valamit az életében – miközben a külvilág mindent elnyel körülötte.

A hetvenes évek amerikai filmjeinek egyik legerősebb darabja ez: fülledt, szikár, hiteles. Lumet kézikamerás stílusa, a természetes fények és a színészi improvizációk dokumentarista erejűvé teszik a filmet. A Kánikulai délután nem a rablásról szól, hanem arról, hogyan ég ki egy ember a saját érzéseiben. A hőség nem kint, hanem belül tombol.