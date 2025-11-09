A háztartási robot, aki velünk tartott a világűrbe is

A két évadot megélt, összesen 13 epizódból álló Mikrobi című magyar rajzfilmsorozat Botond-Bolics György mérnök, író és tudományos ismeretterjesztő 1969-es rádiójátékából készült, a Magyar Televízió több népszerű gyermek- és ifjúsági produkcióján is dolgozó írónő, Bálint Ágnes forgatókönyvéből. A Pannónia Filmstúdióban megrajzolt (rendező: Mata János) tévésorozat célja ugyanaz volt, mint a rádiójátéké: szórakoztatva tanítani.

Mikrobi sokak kedvence volt

A történet középpontjában egy minden hájjal megkent háztartási robot állt, aki nemcsak porszívózott és főzött, hanem gazdáival együtt a világűrt is bejárta. A hetvenes évek Magyarországán, amikor az űrverseny még a hírek része volt, a Mikrobi afféle „emberarcú technika”-meseként született. A robot nem fenyegetett, nem is hűvös gép volt, hanem barátságos társ – a gyerekek szemében a jövő legjobb barátja. Bálint Ágnes – aki korábban Mazsolát, Frakkot és Mirr-Murrt is megalkotta – ezúttal a tudományos fantasztikumot fordította le gyereknyelvre.

Mikrobi: egy szerethető jövőkép

A sorozat népszerűségét az is biztosította, hogy Mikrobi családja éppolyan hétköznapi volt, mint bármelyik nézőé. A különbség csak annyi, hogy nekik volt egy háztartási robotjuk, aki néha jobban akarta a jót, mint kellett volna. A sorozat egyszerre volt űrkaland és szelíd társadalomkép: egy technikai optimizmussal teli korszak gyerekmeséje, amely hitt abban, hogy a jövő gépei nem ellenünk, hanem velünk lesznek.

A fantasztikus színészek szinkronjával (Mikrobi: Csákányi László) készült sorozat mára retro-ikon: a hetvenes évek lakótelepi konyháinak, a Pannónia-stílus animációjának és a derűs jövőképeknek színes lenyomata. Egyszerű vonalvezetés, lassú tempó, szerethető humor – mindaz, amit ma „slow rajzfilmnek” neveznénk. Az epizódok finom erkölcsi tanulságokat is hordoznak: hogy a segítőkészség néha bajba sodor, a hibázás pedig az emberi lét része.