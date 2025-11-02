Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos!

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

gyilkosság

Brutális halál halottak napján, az áldozat az olasz film ünnepelt alakja

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1975. november 1-jéről másodikára virradó éjjel, mai napig tisztázatlan körülmények között gyilkolták meg az ostiai tengerparton a 20. század egyik legsokoldalúbb művészét. Az író, költő, teoretikus és filmrendező Pier Paolo Pasolini halála ötven év elteltével is az egyik legvitatottabb és legrejtélyesebb bűntény Olaszországban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkossághalálügyfilmPier Paolo Pasolini

Az 53 éves korában meggyilkolt Pier Paolo Pasolini magánéletével és művészeti tevékenységével egyaránt örökös viták és támadások kereszttüzében állt. Sőt, műveit és halálát illetően ma is élénk a szellemi és etikai vita, legyen szó az olyan, provokatív filmekről, mint az Oidipusz király, a Teoréma, A túró, a Disznóól vagy az utolsó rendezéséről,  a fasiszta hatalomgyakorlást a szexuális perverzión keresztül ábrázoló utolsó filmről, a Salóról, és persze magáról Pasolini haláláról (ami önmagában olyan filmeseket is megihletett, mint Abel Ferrara).

Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini: zseni és provokátor (forrás: Criterion)

Önmagában a hivatalos változat is épp olyan mocskos, mint az utolsó Pasolini-rendezés valamely felkavaró jelenete. A művész testét a dél-római partvidéken, az Idroscalo reptéri szakasz közelében található ostiai bungaló-övezetben találták meg: a szinte felismerhetetlen Pasolinit kegyetlenül megverték, és saját autójával többször elütötték. Több csontja eltört, heréit pedig egy fémrúdnak tűnő tárgy zúzta össze. Később, a boncolás során kiderült, hogy testét halála után részben benzinnel égették el. 

A bűncselekményt sokáig maffiaszerű bosszúgyilkosságnak tekintették, amelyről rendkívül valószínűtlen volt , hogy csak egyetlen személy követte volna el. Mégis, a homoszexuális viszonyaival is sokakat megbotránkoztató (ugyanakkor Máté evangéliuma című remekművével a Szentszék tetszését is kiváltó) Pasolini halálának ügyében egy 17 éves fiúprostituált, bizonyos Giuseppe “Pino” Pelosi lett a fő gyanúsított, akit többen láttak a gyilkosság éjszakáján Pasolini kocsijába beszállni, és aki a kihallgatások során be is vallotta a gyilkosságot, azzal védekezve, Pasolini szexuálisan zaklatta, ezért önvédelemből cselekedett.

Pier Paolo Pasolini halála mégsem egyetlen ember lelkén száradhat

Bár Pelosi elismerte a gyilkosságot, a tárgyalásán az is elhangzott, hogy „más ismeretlen személyek közreműködésével” történt az eset — érdekes módon ez a hivatalos vizsgálati megjegyzést később eltávolították az ítélethirdetésből.

Pelosit 1976-ban 9 év börtönbüntetésre ítélték. 

 A szabadulása után húsz évvel, 2005. május 7-én Pelosi visszavonta vallomását, azzal az indoklással, hogy a rendőrök a családja elleni erőszakkal fenyegették, és ezért vállalta magára a gyilkosságot.

 Ekkor azt is állította, hogy három, " déli akcentussal" beszélő személy követte el a gyilkosságot, miközben Pasolinit "mocskos kommunistának" nevezték (s tény, Pasolini baloldali golndolkodó volt, aki azonban, mikor tudomására jutottak a sztálini rémtettek, felháborodott levélben tiltakozott a szovjet kommunista pártnál).

De egyáltalán nem biztos, hogy politikai indítékok húzódtak a Pasolini-gyilkosság mögött. Más, szintén 2005-ben feltárt bizonyítékok arra utalnak, hogy Pasolinit zsaroló gyilkolhatta meg . A rendező barátja, Sergio Citti vallomása szerint ugyanis a Salò, avagy Szodoma 120 napja című filmből származó filmtekercsek egy részét ellopták, és Pasolini azt tervezte, hogy 1975. november 2-án találkozik a tolvajokkal, és tárgyal a filmjelenetek visszaadásáról.

Citti vallomása további bizonyítékokat tárt fel, köztük egy véres fabotot és egy szemtanút, aki azt mondta: látta, amint egy csoport férfi kihúzza Pasolinit az autóból. A római rendőrség Pelosi  vallomásának visszavonása után újra megnyitotta a gyilkosságot "hideg ügyként" , de a nyomozásért felelős nyomozók úgy találták, hogy az új bizonyítékok nem elegendőek a vizsgálat folytatásához. 

Két évvel ezelőtt, 2023-ban a DNS-elemzés alapján aztán újabb kérelmet nyújtottak be az ügy újranyitására , amely a gyilkosságot a Banda della Maglianához , a szélsőjobboldali terrorizmussal szoros kapcsolatban álló bűnszervezethez köti. Ezzel ismét a politikai szál került a Pasolini-gyilkosság középpontjába.

 Tény, Pasolini rendkívül provokatív gondolkodó és alkotó volt: marxista értelmiségi, aki nyíltan melegként élte az életét, akinek művészete a társadalmi kizsákmányolást, a polgári eszmék erodálását és a fogyasztói kultúra kritikáját célozta – így egyes kutatók szerint nagyon is valószínű, hogy valamely szélsőséges csoport végzett Pasolinivel, ami nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy kihasználták a művész saját neméhez való vonzalmát, azaz Pelosi lépre csalta, hogy aztán végezzenek vele.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!