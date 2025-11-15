Egy gyilkosság, egy vallomás, opera és nem kevés rock: 50 éves a Bohemian Rhapsody

Amikor 1975 őszén megjelent a Queen hatperces dala (pontosan - misztikusan - 5:55), a rádiósok értetlenkedtek, a kiadó félt, a közönség viszont megőrült érte. A Bohemian Rhapsody nemcsak Freddie Mercury legmerészebb alkotása lett, hanem a rocktörténelem egyik legnagyobb mítosza is – egy dal, amely egyszerre operai dráma, lírai vallomás, és az önazonosság metálba öntött diadala. A dal a Queen negyedik albumán, a koncepciózus A Night at the Opera-n jelent meg 1975 novemberében, és gyakorlatilag újradefiniálta a slágerről alkotott elképzeléseket. Közel 6 perc, három teljesen különböző szerkezeti rész, voltaképp refrén nélkül, miközben a szövegben gyilkosság, vallomás, megbánás és megváltás, és egyfajta abszurd istenítélet (vagy épp csak jól hangzó sorok katyvasza) – és mégis: minden sor, minden hangjegy tökéletesen a helyén van.

A Queen legendás negyedik albuma, amelynek B-oldalára került a zenekar (és a rocktörténelem) egyik leghíresebb dala

Freddie Mercury hónapokig dolgozott a dalon, otthon, egy zongoránál, a fejében már az egész minioperát hallva. A zenekar tagjai – Brian May, Roger Taylor és John Deacon – először nem értették, mit akar, de amikor Mercury feljátszotta a zongorarészt, és rétegenként elkezdte a vokálokat építeni, világossá vált, hogy valami forradalmi születik.

A Queen egyetlen dallal rocktörténetet írt

A középrészt, az „opera szekciót”, több mint száz sávnyi vokálból vágták össze, az akkori analóg technikával, napokon át tartó munkával. A legendás „Galileo! Figaro! Magnifico!” sorokat Mercury, Taylor és May énekelték, egymásra pakolva, olyan sűrű harmóniákkal, amilyet addig csak klasszikus zenében hallani lehetett.

A szöveget máig találgatások övezik. Egyesek vallomásnak tartják Mercury biszexualitásáról, mások pusztán abszurd rockoperaként értelmezik. Maga az énekes sosem magyarázta el, mi mit jelent – „mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja” – mondta. És ez a titok azóta is a dal egyik varázsa.

A zenéé pedig mindenképpen az, hogy rávilágított a klasszikus és modern zene (azon belül is a rock) rokonságára – innentől kezdve nem lehetett a rockzenét a sznoboknak sem "lesajnálni".

A Bohemian Rhapsody klipje (amit a Queen gyakorlatilag azért forgatott, hogy kikerüljék a tévés fellépéseket) a modern videoklip születésének pillanata lett: a fekete háttérből előtűnő arcok, a drámai fények, a szinte szimbolikus arc-szimmetria később egy teljes korszak vizuális mintájává vált.