Újrakezdés és személyesség – hihetetlen: már 40 éves Révész Sándor első szólólemeze

Révész Sándor 1981-ben kilépett a Piramis együttesből, és bár nem sokkal később felkereste a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat döntéshozóit egy szólólemez ötletével, az MHV teljhatalmú urai (Bors Jenő és Erdős Péter) nem akartak hallani az akkor 28 éves énekes szólókarrierjének zenei koncepciójáról. Révész a rá jellemző nyugalommal vette tudomásul az elutasítást és 1982-ben már egy Hamburgból induló luxushajó fedélzetén énekelt aktuális világslágereket, beutazva a világot, majd 1984-ben visszavonult ásotthalmi tanyájára – itt érte el Wilpert Imre, az MHV főszerkesztőjének megkeresése: mi lenne, ha Révész a Presser Gábor–Sztevanovity Dusán szerzőpárossal készítené el szólólemezét.

Révész Sándor: kisebb csend után legendás szólólemezt készített

A végül 1985-ben megjelent Nem tudtam, hogy így fáj új zenei koncepciót hozott, de nem csak Presser és Sztevanovity közreműködése miatt. A 10 dalt tartalmazó nagylemez három dalának szövegét például Demjén Ferenc írta, maga Révész is négy szöveget írt, de zeneileg sem kizárólag Presser Gábor világa a meghatározó, hiszen a Szól a dal és A bolond című szerzemények már Révész Sándor zeneszerzői munkásságának első hajtásai voltak, míg az Én és a francia lány, illetve a Porto Morellos című számok zenéjét a német Aquarell gitárosa, Michael Von Henko komponálta.

Révész Sándor a rappet is meghonosította

Az egyébként is mélyen személyes szólóalbum egyik különleges száma épp Henko és Révész közös szerzeménye, az önvallomásos Én és a francia lány, amelynek groove-os zenei témája elüt az énekes korábbi munkásságától, ráadásul a hajós megbizatása idején kibontakozott, zátonyra futott romantikus kapcsolatát elregélő számban Révész nem is énekel, hanem tulajdonképpen csak beszél: azaz rappel.

Videoklip persze nem ehhez, hanem a címadó dalhoz (valamint a végül az albumról lemaradt Ne várd a hulló csillagot-hoz) készült.