Újra visszatér a Mikulás Expressz!

2025. december 6-án két – egy délelőtti és egy délutáni- előadással tér vissza gyermekek és felnőttek egyik kedvenc adventi programja, a Mikulás Expressz, amelynek a Vasúttörténeti Park Orient csarnoka ad majd otthont. Akik az élményt igazi vasúti kalanddal szeretnék kezdeni, felszállhatnak a MÁV Rail Tours szervezésében induló Mikulás Expressz különvonatra, amely a Budapest–Nyugati pályaudvarról indul, és közvetlenül a Vasúttörténeti Parkba érkezik. A jegyek már elérhetők online a MÁV Rail Tours weboldalán, valamint november 4-től a Park főpénztárában is megvásárolhatók.

Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

A valódi karácsonyi hangulatot délelőtti és délutáni előadások színesítik majd – érdemes a látogatást 9:30 és 13:00, illetve 14:00 és 17:30 közé időzíteni. A vendégeket mindkét előadáson Kőhalmi Ferenc interaktív bűvészműsora és Kovácsovics Fruzsina koncertje várja, emellett a gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, mézeskalács-díszítés és adventi kézműves műhely szórakoztatja, ahol cukorpálcát és rénszarvascsipeszt is készíthetnek, melyek akár a fenyőfa ünnepi díszei is lehetnek később. A mozgalmas szórakozás jegyében a kerti vasutazás korlátlanul igénybe vehető az esemény alatt.

A Mikulás-szobában fotózkodásra is lesz lehetőség, és természetesen minden kis látogató személyesen találkozhat a Mikulással és segítő Manóival, akik persze nem érkeznek üres kézzel!

„A Mikulás Expressz az adventi időszak egyik legvarázslatosabb eseménye a Park életében. Nagy öröm, hogy a családokkal közösen zárhatjuk az évet egy ilyen szeretetteljes, ünnepi hangulatú napon” – mondta Schvéd Norbert, a Vasúttörténeti Park vezetője.

További információ: www.vasuttortenetipark.hu

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.