A programot a Petőfi Kulturális Ügynökség hívta életre, és azokhoz szól, akik számára az irodalom nem lezárt örökség, hanem élő, alakítható szellemi közeg. Olyan alkotók jelentkezését várják, akik bátran kérdeznek, önálló véleményt fogalmaznak meg, és új nézőpontokat kínálnak – mindezt igényes, személyes hangon.

Klasszikus sorok, mai kérdések

A pályázók feladata, hogy a jelen nézőpontjából közelítsenek a magyar irodalom kiemelkedő alkotóihoz és műveihez. Például:

Mit jelent ma a lázadás József Attila költészete után?

Hogyan szólítja meg a 21. század olvasóját Kaffka Margit vagy Szabó Magda prózája?

Milyen kérdéseket vet fel Weöres Sándor lírája, Polcz Alaine életműve vagy Jókai Mór regényvilága?

Miként értelmezhetők napjainkban Márai Sándor gondolatai az önazonosságról, a hazáról és a felelősségről?

Mely gondolatok érvényesek ma is? Melyekkel érdemes vitába szállni? Mely sorok indítanak el új felismeréseket?

A Palackposta nem kész válaszokat szeretne, hanem önálló, átgondolt megszólalásokat. Egy pontosan megfogalmazott kétely, egy új nézőpont vagy akár egy merész átirat is érték lehet – a lényeg az őszinteség és a gondolati igényesség.

A saját hang ereje

A pályázat formai keretei nyitottak. Érkezhet esszé, személyes hangvételű reflexió, képzeletbeli párbeszéd egy választott szerzővel, vagy akár egy klasszikus mű modern közegbe helyezett átdolgozása.

A szervezők nem iskolai dolgozatokat várnak, hanem őszinte, saját gondolatokat: tisztán megfogalmazott kérdéseket, felismeréseket, szenvedélyes vitákat vagy csendes, elmélyült értelmezéseket. Az irodalom itt nem tananyag, hanem élő párbeszéd.

Fotó: Peter Sorok

Egy közösség születése

A Palackposta több mint verseny: az olvasás örömét és közösségformáló erejét hangsúlyozó kezdeményezés. Arra emlékeztet, hogy a könyvek nem poros tárgyak a polcokon, hanem gondolkodásra ösztönző, vitára hívó alkotások, amelyek élményeket adnak, és láthatatlan hidat építenek szerző és olvasó között – generációkon át.

Szakmai tekintélyek a zsűriben

A beérkező pályaműveket elismert szakemberekből álló zsűri bírálja el az irodalmi minőség és a gondolati mélység alapján. A döntéshozók között szerkesztők, költők, írók és kulturális szakemberek egyaránt helyet kaptak, biztosítva a sokszínű és hiteles szakmai szemléletet.