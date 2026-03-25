Broadway musicaltől a VR színházig – színes összművészeti programokkal készül a VéNégy Fesztivál

A visegrádi országok egy-egy kiemelkedő színházi társulata érkezik a Dunakanyarba Pozsonyból, Prágából, Krakkóból, valamint Budapestről. A fesztivált az Art-Színtér: Tikk-Takk… Bumm! című produkciója nyitja Dicső Dániel rendezésében, a Jászai Mari-díjas Ember Márkkal a főszerepben. Jonathan Larson önéletrajzi ihletésű musicaljét először a New York-i Broadwayn mutatták be, azóta bejárta a világ számos színpadát, július 1-én a VéNégy Fesztivál közönsége előtt is debütál. Másnap a Generation Z: Zombies című produkció lesz látható. A darab azt a problémát járja körbe, hogy a fiatal férfiak nehezen találják a helyüket a társadalomban és a kapcsolatokban. Nehéz eligazodniuk a virtuális világban a mindennapokban, és még nehezebb a való világban. Mit jelent ma férfinak lenni a Z generáció számára? Erre a kérdésre keresi a választ a szlovák Divadlo PO Hviezdoslava – DPOH előadása Ján Šimko rendezésében.
A mélyben rejlő titkokat, egyetemes igazságokat kutatja a cseh Lenka Vagnerová & Company: Mystical Self című produkciója, amely július 3-án lesz látható a színházi sátorban. Az Edivaldo Ernesto által jegyzett kortárs tánc előadás arra invitálja a nézőt, hogy fedezze fel belső világa mélységeit és fogadja be annak rejtélyeit. A zárónapon a lengyel Krakowski Teatr Tańca: Checkmate! című táncelőadását tekinthetik meg a nézők. A sakkfigurák ihlette szereplők fontos társadalmi témákat feszegetnek, a király a hatalomért folytatott harcot szimbolizálja, a huszár a versengést, míg a gyalog a hétköznapi embert testesíti meg, aki belegabalyodott a globalizációba és a társadalmi mintákba.
A színházjegyek értékesítése is megkezdődött, 6600 Ft-ért kaphatóak az első körös limitált jegyek. Az akció idén is él, aki színházjegyet vált és megnézi az előadást, azok utána ingyenesen látogathatják az esti koncerteket és a fesztivál többi programját. A tavalyi évhez hasonlóan a július 1-i nyitóelőadásra jegyet váltott nézők szabadon választhatnak majd, hogy melyik napra kérik a kijáratnál a napijegyes karszalagot.
„A művészet felemel, gyógyít, irányt mutat és gondolkodásra hív. A kedvezményes színházjegyekkel arra bátorítjuk immáron 13 éve a fiatalokat, hogy a koncertek mellett jöjjenek és merüljenek el a színház varázslatos világában! Tavaly a nyitóelőadáson egy gombostűt sem lehetett leejteni, teljesen megtelt a színházi sátor, sokan a földön ülve nézték az előadást, meghatározó közösségi élmény volt.” – emelte ki a fesztivál sajtótájékoztatóján Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató.
A fesztivál a kisgyermekes családoknak is külön figyelmet szentel, a Gyerekbirodalomban újra kinyit a VéNégy Ovi, ahol meseolvasás, kézműves foglalkozások, játszóház és bábszínház is várja a gyerkőcöket. A fesztivál pénteki napján Keresztes-Nagy Árpád: Krisztus urunk és a furulya című előadása, míg szombaton a Székely menyecske meg az ördög című produkció lesz látható a Fabók Mancsi Bábszínháza előadásban.
A hagyományokhoz híven a fesztivál színvonalas utcaszínházi produkciókat vonultat fel a visegrádi országok neves társulatainak közreműködésével. A lengyel Teatr Los Fuegos társulat bámulatos tűz show-val érkezik Krakkóból. Csehországból swing hangulatot és magával ragadó Gengszter Show-t hoz a Long Vehicle Circus csapata, akik egyedülálló módon ötvözik a gólyalábas művészetet a tánccal, akrobatikával, pantomimmel és nyakon öntik egy nagy adag humorral. Hazánkat a Tűzvarázs Produkció képviseli, akik UV, LED fényzsonglőr előadással kápráztatják el majd a nézőket, míg a szlovák Ariadna Vendelová egy látványos légtánc bemutatóval készül.
VR Színház is várja az érdeklődőket. Izgalmas repertoárral tér vissza Nagymarosra a lengyel Concept Cultura csapata. Egy több érzékszervre kiterjedő utazás részeként együtt hajózhatunk Marco Poloval, beléphetünk Anne Frank házába, de egy expedíció részeként az Antarktiszra vagy Peruba, a Machu Picchura is eljuthatunk.
A nappali programok részeként társasjáték kuckó, sportprogramok és meditációval kiegészített reggeli torna is várja majd a táborozókat. Minden eddiginél több kézműves alkotói workshopnak ad helyet a DDC Kreatív Alkotóműhely. A Duna-Dráva Cement Kft. jóvoltából a környezettudatosság és az újrafelhasználás jegyében, környezetbarát anyagokból és hulladék felhasználásával készíthetnek a látogatók ékszereket, tornazsákot, az egyedi fesztivál-outfitért lesz vászoncipő festés és száraz virág fejdísz készítés, valamint élményfestés is várja a kicsiket és nagyokat.
Zenei fronton francia sztárfellépővel - Nouvelle Vague - az élen több mint 40 zenei program alkotja a kínálatot. Fellép többek között a Bagossy Brothers Company, Elefánt, Parno Graszt, Dánielfy, Bohemian Betyars, Analog Balaton, Deva, Aurevoir, Kolibri, az Anima Sound System, de visszatér a holland Kraak and Smaak, valamint életre kel a HangPart is.
