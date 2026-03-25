Broadway musicaltől a VR színházig – színes összművészeti programokkal készül a VéNégy Fesztivál

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A visegrádi országok egy-egy kiemelkedő színházi társulata érkezik a Dunakanyarba Pozsonyból, Prágából, Krakkóból, valamint Budapestről. A fesztivált az Art-Színtér: Tikk-Takk… Bumm! című produkciója nyitja Dicső Dániel rendezésében, a Jászai Mari-díjas Ember Márkkal a főszerepben. Jonathan Larson önéletrajzi ihletésű musicaljét először a New York-i Broadwayn mutatták be, azóta bejárta a világ számos színpadát, július 1-én a VéNégy Fesztivál közönsége előtt is debütál. Másnap a Generation Z: Zombies című produkció lesz látható. A darab azt a problémát járja körbe, hogy a fiatal férfiak nehezen találják a helyüket a társadalomban és a kapcsolatokban. Nehéz eligazodniuk a virtuális világban a mindennapokban, és még nehezebb a való világban. Mit jelent ma férfinak lenni a Z generáció számára? Erre a kérdésre keresi a választ a szlovák Divadlo PO Hviezdoslava – DPOH előadása Ján Šimko rendezésében.

A mélyben rejlő titkokat, egyetemes igazságokat kutatja a cseh Lenka Vagnerová & Company: Mystical Self című produkciója, amely július 3-án lesz látható a színházi sátorban. Az Edivaldo Ernesto által jegyzett kortárs tánc előadás arra invitálja a nézőt, hogy fedezze fel belső világa mélységeit és fogadja be annak rejtélyeit. A zárónapon a lengyel Krakowski Teatr Tańca: Checkmate! című táncelőadását tekinthetik meg a nézők. A sakkfigurák ihlette szereplők fontos társadalmi témákat feszegetnek, a király a hatalomért folytatott harcot szimbolizálja, a huszár a versengést, míg a gyalog a hétköznapi embert testesíti meg, aki belegabalyodott a globalizációba és a társadalmi mintákba.

A színházjegyek értékesítése is megkezdődött, 6600 Ft-ért kaphatóak az első körös limitált jegyek. Az akció idén is él, aki színházjegyet vált és megnézi az előadást, azok utána ingyenesen látogathatják az esti koncerteket és a fesztivál többi programját. A tavalyi évhez hasonlóan a július 1-i nyitóelőadásra jegyet váltott nézők szabadon választhatnak majd, hogy melyik napra kérik a kijáratnál a napijegyes karszalagot.