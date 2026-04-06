Kultúra határok nélkül: a Déryné Program már a Kárpát-medencét járja

A Déryné Program célja és működése
A 6 éve indult Déryné Program alapvető célja, hogy a minőségi színházi élmény ne csak egy szűk elit kiváltsága legyen, hanem az ország minden pontján, különösen a kulturálisan elszigetelt kistelepüléseken is bárki számára elérhetővé, hozzáférhetővé váljon. A Déryné Program az elmúlt évek alatt jelentősen kinőtte eredeti kereteit: mára már a Kárpát-medence magyar közösségeihez is elviszik a kultúrát. Alprogramjaikkal az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt megszólítanak, saját bázist alakítottak ki Budapest XIII. kerületében, amely a szakmai munka központjává vált.
Miként épül fel ez a rendszer, és hogyan biztosítják, hogy a fiatalok és a közösségek hosszú távon is kapcsolódni tudjanak a színházhoz?
Az alprogramjaink más-más célcsoportot céloznak meg, de egy közös küldetést szolgálnak: a színházi élményhez és kultúrához egyenlően férhessen hozzá mindenki az ország minden pontján. Az Országjárás alprogramunkkal elsősorban azokat a területeket célozzuk meg, ahol az ott élőknek korlátozott a hozzáférése a minőségi kultúrához.
A Vándorszínház alprogram keretében elsősorban a kis lélekszámú, kulturálisan elszigetelt településekre viszünk magas színvonalú színházi előadásokat. E misszió jegyében jött létre a közösségépítést is szolgáló lehetőség, hogy egy napon belül két előadást (gyermek/ifjúsági és felnőtt) is biztosítunk a befogadó részére. Továbbá a magyarországi színészképző egyetemek hallgatóinak kiválasztott produkcióit is a Vándorszínház alprogram juttatja el a befogadókhoz.
A program egyik alappillére a jelenleg 15 főből álló Déryné Társulat, amely egész estét betöltő minőségi színházi előadásokat biztosít számos kistelepülésre, repertoárján 17 produkció szerepel. Olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat.
A Barangoló alprogram egy mentorprogram, amely a pályakezdő előadóművészeket, a független társulatokat és a tehetséges drámaírókat segíti az ötleteik megvalósításában. Az Előadásműhelyben szakmai mentorálással, próbaterem biztosításával és anyagi támogatással olyan nívós, könnyen utaztatható színházi produkciókat hozunk létre, amelyek elsősorban a fiatal felnőtt és középiskolás korosztályt szólítják meg.
A Drámaírói Műhelybe bekerült drámaírók munkáját személyenként egy-egy mentor kíséri végig a 8 hónapot felölelő munkafolyamat alatt, amelynek során megszületik a drámatervezetből egy egész estés dráma. Azért is az egyik legnépszerűbb ez az ösztöndíj, mert több elkészült szöveget színre is vittek az elmúlt években, vagyis a megszületett szövegek nem az asztalfióknak készülnek, hanem sok esetben hamar bekerülnek a színházi vérkeringésbe.
Fontos pillér a 2025-ben indult Határtalan Program is, amely a Kárpát-medence magyar közösségeit célozza.
Volt-e olyan élménye határon túli helyszínen, amely különösen megerősítette önt abban, hogy ez a misszió valóban hiánypótló?
Az egyik legmeghatározóbb élmény Kárpátaljához köt, és nem csak engem, de az egész alkotói csapatot meghatotta. Épp egy középiskolai foglalkozás zajlott, amikor megszólaltak a légvédelmi szirénák, tehát a résztvevőknek le kellett vonulni az óvóhelyre. A helyzet súlya mindenkit megrendített, mégis különösen felemelő volt, hogy ott, az óvóhelyen, a légiriadó árnyékában is folytatódott a foglalkozás. Ilyenkor értjük meg igazán, mit jelent a jelenlétünk ezeken a településeken, mekkora jelentősége van annak, hogy a Határtalan Program elindult.
És ott a Déryné Program 2024-ben indított KultUp alprogramja, amelynek szintén célja, hogy a középiskolás korosztályt közelebb hozza a kultúrához és művészetekhez, méghozzá helyben, az iskolájukban. Mennyire volt nehéz megtalálni a hangot, amivel egy mai tizenéveshez közelebb hozható az irodalom vagy a történelem?
Egész napos, interaktív témanapokat szoktunk tartani – 50 előadást naponta – oktatási intézményekben, ahol drámapedagógiai foglalkozások és színházi előadások segítségével tesszük befogadhatóvá az irodalmi és történelmi tananyagot a diákok számára. Ezekhez meglehetősen könnyen tudnak kapcsolódni. Azt tapasztaljuk, hogy kis idő elteltével mindegyikük megnyílik és őszintén érdeklődik a témák iránt. Még azok is, akik alapvetően reál beállítottságúak.
Segítségükre van az is, hogy az egészhez kidolgoztunk egy 25 irodalmi alkotást feldolgozó interaktív oktatási segédanyag-csomagot, amely tartalmazza az óra menetét, 25 animációs kisfilmet, illetve egy-egy online letölthető kiadványt, ami az órán megszerzett élményt hivatott mélyíteni és gazdagítani.
Szokták mondani, hogy ha a legkisebbeknél nem ültetjük el a magot, később nem lesz kinek játszani. Itt jön képbe a Vitéz László alprogram és a Lázár Ervin Program.
A Vitéz László alprogramot az óvodások szolgálatába állítjuk – kizárólag magyar népmese, népi eredetmondák adaptációit visszük az óvodákba sokszor népzenével kísért bábszínház formájában, hiszen a bábjáték nemcsak a szórakoztatásról szól, hanem a tanulás és a fejlődés egy izgalmas, kreatív módját is kínálja a gyerekek számára.
A 2019-ben induló Lázár Ervin Program immár másfél éve hatalmas felelősség és lehetőség a számunkra, hiszen 2024-től ez a rendkívül fontos kezdeményezés is a Déryné Programhoz tartozik. Célja, hogy az általános iskolás gyermekek mindegyike eljuthasson – lakóhelytől és társadalmi helyzettől függetlenül – minőségi előadóművészeti programokra. Büszkék vagyunk arra, hogy egy év alatt 640 ezer gyereket juttatunk kulturális élményekhez.
Hogy a színház hatékony prevenciós eszközzé is válhat, arra a 2025-ben indult Ne bánts világ országos kampányuk az egyik legjobb példa. Mi zajlik ezeken a foglalkozásokon?
A program épp a Lelki Egészség Világnapján, 2025. október 10-én indult útjára, kezdetben 25 kiválasztott iskolában a Kulturális és Innovációs Minisztérium felkérésére és támogatásával. Az országos kampány elsődleges célja, hogy párbeszédre hívjuk a fiatalokat – az 5. osztályos általános iskolásoktól kezdve az elsős gimnazistákig – az iskolai bántalmazás (bullying), a zaklatás és a különböző függőségek témájában.
Mindez prevenciós témanapok formájában valósul meg, ahol a színház és az előadó-művészet eszközeivel, pszichológusokkal, drámapedagógusokkal, interaktív formában (is) segítjük a diákokat a kimondatlan jelek felismerésében.
Ami a Déryné Társulat munkáját illeti, új előadással készülnek hamarosan, bemutatják a Tripla Tréfa – Három Csehov egy felvonásban című előadást, amelyben ön először játszik a Déryné Társulattal. Mesélne a karakteréről, és arról, hogy milyen tapasztalat színészként a társulattal dolgozni?
A Leánykérést, a Nyári tragédiát és a Jubileum című egyfelvonásost fonja össze a produkció, melyet Ivaskovics Viktor rendez. A Jubileum című egyfelvonásosban Sipucsin, a bankigazgató szerepét játszom. A társulat először meglepődött, amikor megtudták, hogy szerepelek majd az előadásban, de úgy éreztem, hogy örültek neki. Bár hogy ez valóban így van-e, arról őket kellene megkérdezni. A próbákon kollégaként, nem pedig igazgatóként viselkedem, erre kiemelten figyelek.
Az idei Déryné Fesztiválra immár hatodik alkalommal kerül sor, ezzel zárják az évadot. Mit jelent önnek ez a fesztivál, és mire számíthat a közönség a július 15. és 18. között zajló programsorozaton?
A fesztivál tulajdonképpen a Déryné Program missziója egyetlen nyári eseményben összefoglalva. Egy családbarát kulturális rendezvénysorozat, ahol a legkisebbektől a felnőttekig mindenki megtalálhatja a szívének kedves programokat. Idén is Sátoraljaújhely és környéke ad otthont a Déryné Fesztiválnak, ahol a Déryné Társulat két új előadásával is találkozhat a közönség.
Négy napon át, több mint félszáz ingyenes program várja a kultúra szerelmeseit. A színházi program mellett a legnépszerűbb hazai együttesek kerültek a zenei palettára, a kisgyermekes családokat pedig bábszínházi előadások, hangszersimogató, népi játszóház, valamint kézműves foglalkozások várják.
Arra törekszünk, hogy a fesztivál minél közvetlenebb kapcsolatban legyen a helyben élőkkel, hogy a sátoraljaújhelyi és a környékbeli emberek minél inkább magukénak is érezzék. A visszajelzések alapján nyitottak felénk, rengeteg beszélgetés alakul ki egy-egy előadás után. Talán ennek köszönheti a fesztivál azt a baráti hangulatot, amiben megmutatkozik a sajátos karaktere a nyári fesztiváldömpingben.
Sikeres projektek mellett szinte törvényszerűen megjelennek a fanyalgók is. Hogyan értékelte, amikor a Déryné Program létjogosultságát nemrég az ellenzék kultuszminiszter-jelöltje, Nagy Ervin színész is megkérdőjelezett?
Az első perctől kezdve voltak kritikai felhangok. Ha valakinek van ötlete, hogyan csináljuk még jobban, amit csinálunk, állok elébe, beszélgessünk róla. Ilyesmivel azonban ezidáig nem kerestek meg. Őszintén meglep és szomorúnak tartom, amikor például Nagy Ervin a Déryné Program megszüntetéséről vagy forrásainak elvonásával kacérkodik.
Amennyiben kizárólag az én személyemet érintené az elmozdítás lehetősége, azt megérteném, hiszen az általam betöltött pozíció természetéből fakadóan ez benne van a pakliban. Ugyanakkor egy teljes, mostanra rendkívül széleskörű és a szakmai bizottságok által meghatározott szempontok szerint működő rendszer felszámolása, 120 munkavállaló és 170 partner ellehetetlenítése már nem tekinthető elfogadható, ésszerű vagy korrekt viziónak.
A Déryné Program a magyar nézőket szolgálja, a működést vagy egyes programelemeket kritizálni természetesen szabad, de a megszüntetésével kacérkodni rendkívül könnyelmű és felelőtlen gondolat. Az, amit az elmúlt 6 évben felépítettünk a kollégáimmal, egy sokoldalú, számos lehetőséget kínáló, hiánypótló és egyedülálló rendszer. Én abban hiszek, hogy minél több emberhez jut el a színház, annál gazdagabb lesz a magyar kulturális élet. Mi ezen dolgozunk továbbra is.
Színház mindenkinek!
6 év eredményei számokban
- 15 fős állandó társulat
- 24 938 előadás
- 1 691 település
- 113 határon túli helyszín
- 1 635 827 néző
- 1 023 998 diák elérése