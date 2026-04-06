Kultúra határok nélkül: a Déryné Program már a Kárpát-medencét járja

A Déryné Program célja és működése

A 6 éve indult Déryné Program alapvető célja, hogy a minőségi színházi élmény ne csak egy szűk elit kiváltsága legyen, hanem az ország minden pontján, különösen a kulturálisan elszigetelt kistelepüléseken is bárki számára elérhetővé, hozzáférhetővé váljon. A Déryné Program az elmúlt évek alatt jelentősen kinőtte eredeti kereteit: mára már a Kárpát-medence magyar közösségeihez is elviszik a kultúrát. Alprogramjaikkal az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt megszólítanak, saját bázist alakítottak ki Budapest XIII. kerületében, amely a szakmai munka központjává vált.

Miként épül fel ez a rendszer, és hogyan biztosítják, hogy a fiatalok és a közösségek hosszú távon is kapcsolódni tudjanak a színházhoz?

Az alprogramjaink más-más célcsoportot céloznak meg, de egy közös küldetést szolgálnak: a színházi élményhez és kultúrához egyenlően férhessen hozzá mindenki az ország minden pontján. Az Országjárás alprogramunkkal elsősorban azokat a területeket célozzuk meg, ahol az ott élőknek korlátozott a hozzáférése a minőségi kultúrához.

A Vándorszínház alprogram keretében elsősorban a kis lélekszámú, kulturálisan elszigetelt településekre viszünk magas színvonalú színházi előadásokat. E misszió jegyében jött létre a közösségépítést is szolgáló lehetőség, hogy egy napon belül két előadást (gyermek/ifjúsági és felnőtt) is biztosítunk a befogadó részére. Továbbá a magyarországi színészképző egyetemek hallgatóinak kiválasztott produkcióit is a Vándorszínház alprogram juttatja el a befogadókhoz.

A program egyik alappillére a jelenleg 15 főből álló Déryné Társulat, amely egész estét betöltő minőségi színházi előadásokat biztosít számos kistelepülésre, repertoárján 17 produkció szerepel. Olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat.

A Barangoló alprogram egy mentorprogram, amely a pályakezdő előadóművészeket, a független társulatokat és a tehetséges drámaírókat segíti az ötleteik megvalósításában. Az Előadásműhelyben szakmai mentorálással, próbaterem biztosításával és anyagi támogatással olyan nívós, könnyen utaztatható színházi produkciókat hozunk létre, amelyek elsősorban a fiatal felnőtt és középiskolás korosztályt szólítják meg.