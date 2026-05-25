A dm Gyermeknapon színes, szórakoztató programok várnak mindenkit a Vasúttörténeti Parkban

Évek óta az egyik legkedveltebb, legnépszerűbb program a gyereknapi hétvége a Vasúttörténeti Parkban. Egy hétvége, ami igazán a gyermekeknek szól, bár a színes, egész napos programok a felnőtteknek is remek kikapcsolódást tartogatnak. A Park hatalmas területe megtelik kreatív, játékos, edukációs foglalkozásokkal, színpadi fellépésekkel, előadásokkal, mind a szabadtéri területeken, mind pedig az Orient csarnokban.
A dm jóvoltából egészséggel, fenntarhatósággal, bőrápolással és táplálkozással kapcsolatos tanácsadás is várja a látogatókat. A kisebb gyermekek a dm Játszóházban és a Minibirodalomban találhatnak színezőket és érdekes játékokat, valamint óriás legót. A dmÉlménytéren pedig ’beauty programok’ várnak minden érdeklődőt, ahol a sminkelés rejtelmeibe is betekinthet a látogató, és dmBio falatkákat is kóstolhat. Ez év különlegessége a dm edukációs programja, melynek üzenete a fenntarhatóság, melynek részleteiről a helyszínen mindenki tájékozódhat.
A színes programok között finom, ízletes falat- és italkóstolók mellett pihenhetik ki a családok magukat a kitelepülő partnerek standjainál, mint a Pölöskei, Biopont, Fornetti, Detki, Nestlé, Csipet Robi, Ice n Go, Eisberg, ahol az egészséges táplálkozásról is fontos, hasznos információkat kaphatnak.
A Gasztro udvar pedig idén is ízletes étel- és italkínálattal várja a vendégeket. A kóstolások, étkezések előtt vagy után pedig a helyes és hatékony fogápolásról is gyűjthetnek ismereteket az Elmex standjánál.
A biztonságos közlekedés témája sem maradhat el, így a MÁV csoport, a MÁV Személyszállítási Zrt., a BKK, a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum, a Continental és a Katasztrófavédelem ezúttal is számos érdekes játékkal várja a gyermekeket. Kipróbálható motoros pálya, kerékpáros akadálypálya és testközelből megtekinthető tűzoltóautó, rendőrautó. Ha pedig közlekedés, akkor autók is: a Porsche Interautó Hungária pedig két gépkocsi megtekintését is biztosítja a rendezvényen.
A kézügyességre is nagy szükség lesz, hiszen a Pritt kézműves-, és alkotófoglalkozásai is minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az informatika oktatás érdekességeit a HelloWorld segítségével élhetik át a családok, de sok ismeretet sajátíthatnak el az Utazó Planetárium előadásain, ahol idén a gyermekek részére fejhallagót is biztosítunk, hogy még különlegesebb élmény lehessen számukra.
Mindkét nap fergeteges koncertekkel és előadásokkal várnak mindenkit a fellépők a Nagyszínpadon: Rutkai Bori bandája, Apacuka zenekar, Brandnyúl, Boridalok, Napraforgó meseszínház, Fabula bábszínház.
A Mese Színpadon pedig egész hétvégén különleges előadások várják a kicsiket és nagyokat: A kígyók nyomában járhatunk, Maxim Buffalo Cirkusz előadása Városi Komédia címmel, Egzotikus állatok testközelből, Trillamanó Zeg Zug meséi, „Tilu és Én” koncert, Varázskard címmel bábelőadás és mesemondás a Móra Kiadó jóvoltából.
A gyermeknapi különvonatokat is útjukra indítja a MÁV Rail Tours a Nyugati pályaudvarról a Parkba május 31-én vasárnap. A menetrendről és a jegyekről a Máv Rail Tours weboldalán tájékozódhatnak: www.mavrailtours.hu.
Érdemes már most megvásárolni a jegyeket, hiszen amellett, hogy a 14 év alatti gyermekek belépése ingyenes, a felnőttek elővételes jegye kedvezményesen, 3.500 Ft / darab áron vásárolható meg május 25-ig. A rendezvény előtti héten és napján, május 25-31. között már csak az eseményre érvényes 4.500 Ft/felnőtt jegyár mellett vásárolható online és a helyszínen.
"A gyermeknapi hétvége minden évben kiemelt esemény számunkra, hiszen a Park életre kel a vidámságtól és gyermeki örömtől. Idén is az a célunk, hogy igazán emlékezetessé tegyük ezt a különleges, programokkal teli eseményt nagyoknak és kicsiknek egyaránt. Szeretettel várunk mindenkit!”– nyilatkozta Schvéd Norbert, a Vasúttörténeti Park vezetője.
További információ: http://www.vasuttortenetipark.hu/
