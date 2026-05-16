Elhunyt Sörös Sándor színművész

Mint írják, az Őze Lajos-díjas, Fényhang-életműdíjas színművész hosszan tartó betegség után hunyt el május 15-én.

Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett, Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként ténykedett. Pályafutása során több magyar ősbemutatóban - köztük a Kőműves Kelemen és a Légköbméter című darabban - kapott jelentős szerepet.

Sokat foglalkoztatott szinkronszínész volt.

A Rock Színház alapító tagjaként Tigellinus szerepét énekelte az első magyar rockopera, a Sztárcsinálók 1981-es ősbemutatójában. Fellépett többek között a Karinthy Színház és a Budaörsi Játékszín előadásaiban is.

Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, amelyek között olyan ismert alkotások is megtalálhatók, mint a 80 huszár, az István, a király és a Hamis a baba című film.

Többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Sörös Sándor munkájáért az Őze Lajos színművész emlékére a Gyulai Várszínház által alapított Őze Lajos-díjat 1993-ban nyerte el. A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Szinkron Alapszervezete a magyar szinkronszakma kiválóságait elismerő Fényhang-életműdíjat kimagasló teljesítményéért 2025-ben ítélték oda számára.