Megjósolta a közösségi hálózatokat, örökké késett, és imádta a tréfákat – 139 éve született Karinthy Frigyes

A magyar irodalom egyik legnagyobb alakja olyan klasszikus műveket hagyott hátra, mint a Tanár úr kérem, az Így írtok ti vagy az Utazás a koponyám körül. A 139. évforduló jó alkalom lehet arra, hogy felidézzük életét, munkásságát vagy kevésbé ismert történeteit.

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Apja elégette az első műveit

Karinthy Frigyes 1887. június 25-én született egy sokgyermekes budapesti kispolgári családban. Édesapja a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja volt, így a fiatal Karinthy már gyerekként irodalmi és filozófiai viták közegében nőtt fel. Tizenévesen már színdarabokat, kalandos történeteket és verseket írt, emellett naplót is vezetett. Korai alkotásainak azonban nagy része elveszett:

miután iskolai eredményei romlottak, apja büntetésből elégette mintegy ezer versét és több kéziratát.

Tizenöt éves volt, amikor a Magyar Képes Világ folytatásokban közölte a Nászutazás a Föld középpontján keresztül című regényét.

Diploma nélkül lett irodalmi sztár

Karinthy Frigyes 1905-ben érettségizett, majd egyszerre több egyetemi szakba is belekóstolt, de diplomát soha nem szerzett. Szenvedélyesen érdekelte a tudomány és a technika fejlődése, még repülőgépen és léghajón is utazott. A Nyugat munkatársaként hamar felfigyeltek rá, az igazi áttörést pedig az 1912-ben megjelent Így írtok ti hozta meg számára. A paródiakötetnek köszönhetően egy csapásra az ország egyik legismertebb írója lett, aki élete során több mint ötezer cikket és számtalan humoreszket írt.

Egy irodalmi tréfa, amelyen ma is sokan mosolyognak

Karinthy Frigyest és Kosztolányi Dezsőt életre szóló barátság fűzte össze, és legendásak voltak a közös tréfáik. Az egyik legismertebb csíny szerint Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című versének sorait úgy rendezte el, hogy a kezdőbetűket összeolvasva ez a pajzán üzenet rajzolódjon ki: „Nyald ki a seggem Karinthi.” A két író legendásan jó barátságban volt, és híresek voltak egymás ugratásáról – emlékeztet a newyorkcafe.hu.

Karinthy Frigyes

Fotó: Wikipédia

Évtizedekkel az internet előtt megjósolta a közösségi hálózatokat

Karinthy Frigyes 1929-es Láncszemek című novellájában bukkant fel először a "hat lépés távolság" elmélete, miszerint egy személy legfeljebb hat másik emberen át bárki máshoz eljuthat a világon.