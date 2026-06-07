7 próba, tűzoltók és gasztrokalandok – családi programok a Múzeumok Éjszakáján

Ízekbe zárt történetek

A Múzeumok Éjszakája az a rendezvény, ahol tényleg 0-tól 99 éves korig bárki találhat számára izgalmas helyszínt. A több száz gyermek- és családi program között kiemelt helyen szerepel a gasztronómia, hiszen az idei kiemelt téma, az „ízekbe zárt történetek” a kulturális és kulináris kapcsolatokat igyekszik bemutatni. A Bélyegmúzeum például játékos gasztrotérképpel, fűszerfelismerő feladatokkal és híres emberek receptjeivel készül, az ELTE Egyetemi Könyvtár pedig a Könyvek–Ízek–Kalandok programmal kapcsolja össze az olvasást, a játékot és a gasztronómiát.

Budapesten mesehősök, tűzoltók és mézeskalácsbábok is várják a kicsiket

A fővárosban szinte lehetetlen unatkozni. A Mesemúzeumban a gyerekek a Mesebeli 7 próba során maguk is mesehősökké válhatnak, míg a Tabáni kalandpálya játékos családi felfedezőtúrát kínál.

Aki inkább akcióra vágyik, annak a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma lehet telitalálat. Itt a gyerekek kipróbálhatják, milyen tűzoltónak lenni, testközelből ismerkedhetnek meg a speciális felszerelésekkel, és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Forrás: Múzeumok Éjszakája / Fotó: Gálos Mihály Samu

A kisebbek kedvence lehet az Állatorvos-történeti Gyűjtemény, ahol élő állatokkal találkozhatnak, vagy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Mézesbábos Műhelye, ahol mindenki elkészítheti a saját kézműves mézeskalácsát. A Budapest Galériába érkező gyerekek a valóság és a képzelet határát léphetik át egy zenés drámafoglalkozáson, itt jelmezek, bábok és hangok segítségével saját meséket hozhatnak létre.

Vidéki programokból sem lesz hiány

A közlekedés és a technika világát kedvelő gyerekek számára több vidéki helyszín is igazi paradicsom lesz. Szegeden a látogatók bepillanthatnak a Tram-Train műhely kulisszái mögé, míg a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány Szentesi Gépészeti Gyűjteménye a régi vasutak világát hozza közelebb a családokhoz. Miskolcon ugrálóvár, gokartpálya és közlekedésbiztonsági játékok várják a családokat az MVK programjain.

Forrás: Múzeumok Éjszakája / Fotó: Gálos Mihály Samu

Pécsen a KÖFI központ és a légoltalmi pince bemutatása különleges élményt ígér, a Vasarely Múzeum udvarában kreatív kézműves foglalkozások várják a gyerekeket, Zalaegerszegen retro játszóház idézi fel a régi idők játékait, Veszprémben pedig óriásszínező és műtárgyvadászat teszi izgalmassá az estét.