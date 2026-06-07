7 próba, tűzoltók és gasztrokalandok – családi programok a Múzeumok Éjszakáján

Ízekbe zárt történetek
A Múzeumok Éjszakája az a rendezvény, ahol tényleg 0-tól 99 éves korig bárki találhat számára izgalmas helyszínt. A több száz gyermek- és családi program között kiemelt helyen szerepel a gasztronómia, hiszen az idei kiemelt téma, az „ízekbe zárt történetek” a kulturális és kulináris kapcsolatokat igyekszik bemutatni. A Bélyegmúzeum például játékos gasztrotérképpel, fűszerfelismerő feladatokkal és híres emberek receptjeivel készül, az ELTE Egyetemi Könyvtár pedig a Könyvek–Ízek–Kalandok programmal kapcsolja össze az olvasást, a játékot és a gasztronómiát.
Budapesten mesehősök, tűzoltók és mézeskalácsbábok is várják a kicsiket
A fővárosban szinte lehetetlen unatkozni. A Mesemúzeumban a gyerekek a Mesebeli 7 próba során maguk is mesehősökké válhatnak, míg a Tabáni kalandpálya játékos családi felfedezőtúrát kínál.
Aki inkább akcióra vágyik, annak a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma lehet telitalálat. Itt a gyerekek kipróbálhatják, milyen tűzoltónak lenni, testközelből ismerkedhetnek meg a speciális felszerelésekkel, és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
A kisebbek kedvence lehet az Állatorvos-történeti Gyűjtemény, ahol élő állatokkal találkozhatnak, vagy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Mézesbábos Műhelye, ahol mindenki elkészítheti a saját kézműves mézeskalácsát. A Budapest Galériába érkező gyerekek a valóság és a képzelet határát léphetik át egy zenés drámafoglalkozáson, itt jelmezek, bábok és hangok segítségével saját meséket hozhatnak létre.
Vidéki programokból sem lesz hiány
A közlekedés és a technika világát kedvelő gyerekek számára több vidéki helyszín is igazi paradicsom lesz. Szegeden a látogatók bepillanthatnak a Tram-Train műhely kulisszái mögé, míg a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány Szentesi Gépészeti Gyűjteménye a régi vasutak világát hozza közelebb a családokhoz. Miskolcon ugrálóvár, gokartpálya és közlekedésbiztonsági játékok várják a családokat az MVK programjain.
Pécsen a KÖFI központ és a légoltalmi pince bemutatása különleges élményt ígér, a Vasarely Múzeum udvarában kreatív kézműves foglalkozások várják a gyerekeket, Zalaegerszegen retro játszóház idézi fel a régi idők játékait, Veszprémben pedig óriásszínező és műtárgyvadászat teszi izgalmassá az estét.
A debreceni programok a gasztronómiára helyezik a hangsúlyt, a Debreceni Református Kollégium Múzeumában az Életek és ételek az ókori Egyiptomban című foglalkozás keretében játékos formában mutatják be, hogyan étkeztek több ezer évvel ezelőtt. Sopronban pedig, amely idén a Múzeumok Éjszakájának kiemelt helyszíne, pihenősarok, fűszerkert, gasztro-játékok és csillagtérkép készítése várja a családokat a Lenck-villa kertjében
A Múzeumok Éjszakája évről évre bizonyítja, hogy a kiállítóterek nem csupán a klasszikus múzeumlátogatás színterei. A nyár legrövidebb éjszakáján bárkiből lehet mesehős, mozdonyvezető, tűzoltó vagy éppen gasztrotudós. A családok számára pedig az a rendezvény legnagyobb varázsa, hogy minden korosztály találhat magának ezen az estén valami izgalmas felfedeznivalót.
Hasznos információk
A programokról részletes információ a www.muzej.hu weboldalon található, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek az események. „EVENT@HAND MUZEJ” címen, ingyenesen letölthető mobil alkalmazás is rendelkezésre áll. Mindezeken túl az esemény Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek.