A kultúra szerelmesei a Dunakanyarba zarándokolnak, ma startol a VéNégy Fesztivál

Négy színpadon több mint 40 zenei program várja a fesztiválozókat július 1. és 4. között olyan nevekkel, mint a Nouvelle Vague vagy a fesztiválra visszatérő holland Kraak & Smaak, de a nemzetközi fellépők mellett a hazai felhozatal is izgalmasnak ígérkezik, hiszen érkezik többek között a Parno Graszt, a Bohemian Betyars, az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, Дeva, Lenkke_, Lil Frakk, Dánielfy, és az Anima Sound System, akik valódi audiovizuális show-val szórakoztatják majd a multikulturális élményekre fogékony közönséget.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A két nemzetközi produkció mellett ugyanakkor lesznek mások is, akiket biztosan érdemes megnézni ezen a hosszú nyári hétvégén. A fesztivál első koncertnapján, július 2-án, csütörtökön a Theater Wagen színpadot 23 órától a furcsán különleges Tygroo veszi birtokba. A Csehországból származó alakulat fellépései nemcsak zeneileg rendhagyóak, de a színpadi jelenlétük is emlékeztet valami ősi rituális transzba vezető táncos performanszra. Formabontó hangszerelésű dalaik fúvósokra és dobra épülnek, olykor harmonikával kiegészülve, bátran kalandoznak az elektronikus tánczene, a balkáni zene, a jazz és a rap vadregényes határterületein. Igazi csemegének ígérkezik ez a koncert, hiszen a látszólag összeegyeztethetetlen stílusokat mégis egészen frenetikusan ötvözik, váratlan pillanatokkal és megoldásokkal csavarva mindig újabbat a formulán, ugyanakkor a pattogós ritmusok és a magas energiaszint okán garantált az igazi partihangulat.

Július 3-án pénteken a funk, disco, soul és house elemeket kellemes hangulatú, egyéni muzsikává varázsoló holland trió, a Kraak & Smaak élő koncertjén bulizhatunk. Az elektronikus zene rajongói számára jó eséllyel nem szorul bemutatásra a zenekar, hiszen több mint két évtizede szerves részei a színtérnek. Szintén ezen a napon a VéNégy Partra érkezik Lengyelországból MIN t, aki elektronikus kísérleti neo-soulban utazik, de breakbeat és R&B hatásokat is felfedezhetünk a zenéjében, ráadásul a fiatal előadó szókimondó, pikáns és pimasz szövegeivel dobja fel a szettet.