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A modern építészet történetében kevés olyan alkotó akad, aki akkora hatást gyakorolt volna a szakmára, mint a katalán mester. Antonio Gaudi 174 évvel ezelőtt, 1852. június 25-én született Reus városában. Nevéhez fűződik a barcelonai Sagrada Família, emellett számos ikonikus épületet tervezett, amelyek ma is turisták millióit vonzzák.
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Sagrada Familia székesegyházSpanyolországépítész

Antonio Gaudi már fiatal korában érdeklődött a geometria és a természet iránt, amelyek később meghatározó szerepet kaptak építészeti szemléletében. Tanulmányait Barcelonában folytatta, ahol 1878-ban szerzett építészdiplomát.

Antonio Gaudi legismertebb alkotása a barcelonai Sagrada Família Fotó: MANU QUINTERO / AFP
Antonio Gaudi több mint 40 éven át dolgozott a Sagrada Família építésén
Fotó: MANU QUINTERO / AFP

Munkásságát kezdettől fogva az egyedi formák, az innovatív szerkezeti megoldások és a természet ihlette motívumok jellemezték. Épületei jelentősen eltértek korának megszokott építészeti irányzataitól.

A Sagrada Família lett Antonio Gaudi életének fő műve

A világhírű Sagrada Família-templom építését 1883-ban vette át, mindössze 31 évesen. A monumentális épület később életének központi feladatává vált, és több mint négy évtizeden át dolgozott rajta.

Az építész az utolsó tizenkét évében szinte kizárólag a templomnak szentelte idejét. Célja az volt, hogy hitét és művészi elképzeléseit az építészet nyelvén fejezze ki.

Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
Sagrada Familia-templom, SagradaFamilia
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1/24
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Világhírű alkotások fűződnek a nevéhez

A Sagrada Família mellett számos más ismert épületet is tervezett Barcelonában, köztük:

  • Park Güell
  • Casa Batlló
  • Casa Milà (La Pedrera)
  • Casa Vicens
  • Casa Calvet
  • Torre Bellesguard

Ezek az épületek ma a város legismertebb látványosságai közé tartoznak.

Antonio Gaudi 1926. június 10-én halt meg Barcelonában egy villamosbalesetet követően. Halála után munkásságának jelentősége tovább nőtt, alkotásai pedig világszerte az építészet kiemelkedő remekműveinek számítanak.

Több épülete felkerült az UNESCO Világörökségi Listájára, a Sagrada Família pedig napjainkban is Barcelona egyik legismertebb jelképe. 2025-ben Ferenc pápa tiszteletreméltónak nyilvánította az építészt, ami újabb mérföldkő volt örökségének elismerésében.

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