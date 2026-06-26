Antonio Gaudi már fiatal korában érdeklődött a geometria és a természet iránt, amelyek később meghatározó szerepet kaptak építészeti szemléletében. Tanulmányait Barcelonában folytatta, ahol 1878-ban szerzett építészdiplomát.
Munkásságát kezdettől fogva az egyedi formák, az innovatív szerkezeti megoldások és a természet ihlette motívumok jellemezték. Épületei jelentősen eltértek korának megszokott építészeti irányzataitól.
A Sagrada Família lett Antonio Gaudi életének fő műve
A világhírű Sagrada Família-templom építését 1883-ban vette át, mindössze 31 évesen. A monumentális épület később életének központi feladatává vált, és több mint négy évtizeden át dolgozott rajta.
Az építész az utolsó tizenkét évében szinte kizárólag a templomnak szentelte idejét. Célja az volt, hogy hitét és művészi elképzeléseit az építészet nyelvén fejezze ki.
Világhírű alkotások fűződnek a nevéhez
A Sagrada Família mellett számos más ismert épületet is tervezett Barcelonában, köztük:
- Park Güell
- Casa Batlló
- Casa Milà (La Pedrera)
- Casa Vicens
- Casa Calvet
- Torre Bellesguard
Ezek az épületek ma a város legismertebb látványosságai közé tartoznak.
Antonio Gaudi 1926. június 10-én halt meg Barcelonában egy villamosbalesetet követően. Halála után munkásságának jelentősége tovább nőtt, alkotásai pedig világszerte az építészet kiemelkedő remekműveinek számítanak.
Több épülete felkerült az UNESCO Világörökségi Listájára, a Sagrada Família pedig napjainkban is Barcelona egyik legismertebb jelképe. 2025-ben Ferenc pápa tiszteletreméltónak nyilvánította az építészt, ami újabb mérföldkő volt örökségének elismerésében.
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