Antonio Gaudi már fiatal korában érdeklődött a geometria és a természet iránt, amelyek később meghatározó szerepet kaptak építészeti szemléletében. Tanulmányait Barcelonában folytatta, ahol 1878-ban szerzett építészdiplomát.

Antonio Gaudi több mint 40 éven át dolgozott a Sagrada Família építésén

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Munkásságát kezdettől fogva az egyedi formák, az innovatív szerkezeti megoldások és a természet ihlette motívumok jellemezték. Épületei jelentősen eltértek korának megszokott építészeti irányzataitól.

A Sagrada Família lett Antonio Gaudi életének fő műve

A világhírű Sagrada Família-templom építését 1883-ban vette át, mindössze 31 évesen. A monumentális épület később életének központi feladatává vált, és több mint négy évtizeden át dolgozott rajta.