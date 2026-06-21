Apák napja: a közös mesélés többet adhat a gyerekeknek, mint gondolnánk

A vasárnapi apák napja az édesapák gyermeknevelésben betöltött szerepére irányítja a figyelmet. A szakemberek szerint az apai jelenlét és példamutatás fontos a gyermekek személyiségének, önbizalmának és értékrendjének alakulásában. Szabó Mónika író úgy véli, hogy a közös mesélés segítheti a családi párbeszédet, és alkalmat teremthet olyan értékek megbeszélésére, mint a kitartás, az együttérzés és a felelősségvállalás.
Az apák szerepe meghatározó a gyermekek önbizalmának fejlődésében
Június harmadik vasárnapján az apákat ünnepeljük. Az apák napja jó alkalom arra, hogy a figyelem ne csak az anyák, hanem az édesapák szerepére is ráirányuljon a gyermeknevelésben. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a gyerekek személyiségének fejlődésében, önbizalmának kialakulásában és értékrendjének formálódásában az apák jelenléte és mintamutatása legalább akkora jelentőséggel bír, mint az anyáké. A közelgő nyári szünet és a szabadságolások időszaka ráadásul sok családban több közös időt jelent az apák és gyermekeik számára. A közös programok, beszélgetések és mesélések olyan lehetőségeket teremtenek, amelyek során a gyerekek természetes módon találkozhatnak olyan alapvető értékekkel, mint a kitartás, a bátorság, az együttérzés vagy a felelősségvállalás.
Szülőként az egyik legfontosabb célunk, hogy a gyermekünkből kedves, magabiztos, elfogadó, együttérző ember váljon. De hogyan magyarázzuk el neki, mit jelent kitartani egy nehéz helyzetben, kiállni magáért, vagy épp szeretni és elfogadni másokat – a hibáikkal együtt?
Egyebek mellett ezek a kérdések fogalmazódtak meg a Varázslatos erdei mesék szerzőjében is, aki egy hiánypótló alkotással nyújt segítséget a tudatos gyermekneveléshez.
A történetek értékeket és életre szóló üzeneteket közvetítenek
Szabó Mónika írónő egy olyan komplex mesecsomagot alkotott meg, amely a digitális zajban segít visszatalálni a szülőknek és gyerekeknek egymáshoz. Az ötletet az írónő saját tapasztalatai hívták életre, amikor kisgyermekes szülőként szembesült azzal, hogy a jól ismert sablonok nem kínálnak valódi megoldást egy határozott egyéniségű gyermekkel való hatékony kommunikációra.
Azt látom, hogy a gyerekek kezdetben próbálkoznak kapcsolatot létesíteni, a családok, szülők rohanó életvitele azonban inkább a legegyszerűbb megoldást kényszeríti ki, telefon a kézbe, vagy leültetik a gyereket a tévé elé. Ha ehhez hozzászokik, az lesz a következménye, hogy utána nem fog tudni kapcsolatot létesíteni, mert nincs hozzá megfelelő szava, nem tudja kifejezni magát. Gyerekként én voltam a legcsendesebb kislány, alig mertem megszólalni. Hosszú út és sok olvasás vezetett odáig, hogy ma már én segítek másoknak megtalálni a hangjukat
– idézte fel az írónő.
Szabó Mónika alkotása nem csupán egy újabb könyv a polcon: egy 27 modulból álló érzelmi és erkölcsi iránytű, amely a családi beszélgetésekhez és a közös élményekhez ad kapaszkodót.
„Ha mi nem beszélünk az értékekről időben, más fogja őket megtanítani. A digitális platformok sokszor torz mintákat közvetítenek, ezért fontos, hogy a szülők – legyen szó édesanyáról vagy édesapáról – aktívan jelen legyenek gyermekeik életében. A célom egy olyan közös nyelv megteremtése volt, ahol a szülő nem tanárként, hanem útitársként van jelen” – fogalmaz Szabó Mónika.
A Varázslatos erdei mesékhez kapcsolódó, szülőknek szóló magyarázatok segítenek megtalálni a szavakat olyan elvont fogalmakhoz, mint a következetesség vagy a lojalitás.
Fejezetenként interaktív pontok segítik a gyermekeket, hogy elmeséljék saját félelmeiket vagy örömeiket. A kommunikációt játékos kiegészítők, kártyák támogatják, amelyekkel a család közösen alkothat új történeteket, fejlesztve a kreativitást és a problémamegoldó képességet.
A nyári szünetben, amikor a családok több időt tölthetnek együtt, ezek a közös mesélési alkalmak különösen értékessé válhatnak. A történetek ugyanis nemcsak szórakoztatnak, hanem lehetőséget teremtenek arra is, hogy a szülők – köztük az apák – beszélgessenek gyermekeikkel az élet fontos kérdéseiről.
Egy varázslatos erdő lakóihoz a gyerekek ösztönösen jobban kapcsolódnak, mint a hús-vér karakterekhez, a mesék 27 alapvető értéket járnak körül. Különösen hangsúlyos például a hernyóból pillangóvá válás metaforája, de megjelenik az őszinteség, a becsületesség, a bátorság és a megbocsátás ereje, az empátia, a szorgalom, a segítőkészség és a felelősségvállalás is.
Az apák ünnepe világszerte fontos és szívhez szóló alkalom, de vajon mennyit tud az Apák napja eredetéről, hagyományairól és a legismertebb édesapákról? Tesztelje tudását könnyed, mégis tanulságos kvízünkkel!