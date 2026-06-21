Apák napja: a közös mesélés többet adhat a gyerekeknek, mint gondolnánk

A vasárnapi apák napja az édesapák gyermeknevelésben betöltött szerepére irányítja a figyelmet. A szakemberek szerint az apai jelenlét és példamutatás fontos a gyermekek személyiségének, önbizalmának és értékrendjének alakulásában. Szabó Mónika író úgy véli, hogy a közös mesélés segítheti a családi párbeszédet, és alkalmat teremthet olyan értékek megbeszélésére, mint a kitartás, az együttérzés és a felelősségvállalás.

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Az apák szerepe meghatározó a gyermekek önbizalmának fejlődésében

Június harmadik vasárnapján az apákat ünnepeljük. Az apák napja jó alkalom arra, hogy a figyelem ne csak az anyák, hanem az édesapák szerepére is ráirányuljon a gyermeknevelésben. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a gyerekek személyiségének fejlődésében, önbizalmának kialakulásában és értékrendjének formálódásában az apák jelenléte és mintamutatása legalább akkora jelentőséggel bír, mint az anyáké. A közelgő nyári szünet és a szabadságolások időszaka ráadásul sok családban több közös időt jelent az apák és gyermekeik számára. A közös programok, beszélgetések és mesélések olyan lehetőségeket teremtenek, amelyek során a gyerekek természetes módon találkozhatnak olyan alapvető értékekkel, mint a kitartás, a bátorság, az együttérzés vagy a felelősségvállalás.

Szülőként az egyik legfontosabb célunk, hogy a gyermekünkből kedves, magabiztos, elfogadó, együttérző ember váljon. De hogyan magyarázzuk el neki, mit jelent kitartani egy nehéz helyzetben, kiállni magáért, vagy épp szeretni és elfogadni másokat – a hibáikkal együtt?

Egyebek mellett ezek a kérdések fogalmazódtak meg a Varázslatos erdei mesék szerzőjében is, aki egy hiánypótló alkotással nyújt segítséget a tudatos gyermekneveléshez.

A történetek értékeket és életre szóló üzeneteket közvetítenek

Szabó Mónika írónő egy olyan komplex mesecsomagot alkotott meg, amely a digitális zajban segít visszatalálni a szülőknek és gyerekeknek egymáshoz. Az ötletet az írónő saját tapasztalatai hívták életre, amikor kisgyermekes szülőként szembesült azzal, hogy a jól ismert sablonok nem kínálnak valódi megoldást egy határozott egyéniségű gyermekkel való hatékony kommunikációra.