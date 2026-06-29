Gyász: belehalt rákbetegségébe a népszerű színésznő

86 éves korában elhunyt a népszerű színésznő, Dame Penelope Keith. Az idős művésznő leginkább a brit sitcomokból volt ismert. Halálhírét családja tette közzé. Keith rákbetegséggel küzdött
Elhunyt Dame Penelope Keith
Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy Dame Penelope Keith békésen hunyt el rákbetegségével való küzdelme során, surrey-i otthonában, ahol több mint 50 éve élt. A család hálás az ellátásért és támogatásért, amelyet a kezelések során kapott, és kéri, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket
- írták gyászoló rokonai.
A színésznő legismertebb szerepei közé tartozott a fennhéjázó szomszéd, Margo Ledbetter megformálása a The Good Life című sorozatban, valamint Audrey fforbes-Hamilton alakítása a To the Manor Born című szériában, írja a BBC.