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rák

Gyász: belehalt rákbetegségébe a népszerű színésznő

6 perce
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A művésznő 86 éves volt, halálhírét családja közölte.
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rákszínésznőhalál

86 éves korában elhunyt a népszerű színésznő, Dame Penelope Keith. Az idős művésznő leginkább a brit sitcomokból volt ismert. Halálhírét családja tette közzé. Keith rákbetegséggel küzdött

86 éves korában elhunyt Dame Penelope Keith.
86 éves korában elhunyt Dame Penelope Keith. Fotó: David Tomaseti / Unsplash

 

Elhunyt Dame Penelope Keith

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy Dame Penelope Keith békésen hunyt el rákbetegségével való küzdelme során, surrey-i otthonában, ahol több mint 50 éve élt. A család hálás az ellátásért és támogatásért, amelyet a kezelések során kapott, és kéri, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket

 - írták gyászoló rokonai. 

A színésznő legismertebb szerepei közé tartozott a fennhéjázó szomszéd, Margo Ledbetter megformálása a The Good Life című sorozatban, valamint Audrey fforbes-Hamilton alakítása a To the Manor Born című szériában, írja a BBC.

 

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