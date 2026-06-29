Gyász: belehalt rákbetegségébe a népszerű színésznő

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy Dame Penelope Keith békésen hunyt el rákbetegségével való küzdelme során, surrey-i otthonában, ahol több mint 50 éve élt. A család hálás az ellátásért és támogatásért, amelyet a kezelések során kapott, és kéri, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket