Demjén Ferenc nem mindennapi megtiszteltetésben részesült

Demjén Ferenc a 4. SopronFest nyitánya, vagyis Fő téri koncertje előtt vehette át az ef Zámbó István által készített alkotást, amely a Csillagok Városa köztéri művészeti projekt legújabb darabjaként a magyar popzene legendája előtt tiszteleg. Azahriah két éve vette át saját szobor-székét, amely mostantól végleges helyén, a soproni Deák Étterem teraszán látható.

Demjén Ferenc saját szobor-széket kapott Sopronban

Demjén Ferenc szobor-széket kapott a SopronFesten

Demjén Ferenc koncertjével kezdődött a 4. SopronFest warm up hete a soproni Fő téren. Az est azonban nemcsak a zenéről szólt: a magyar popzene ikonikus előadója a fellépés előtt átvette a tiszteletére készített szobor-széket, amelyet ef Zámbó István tervezett és készített. Az alkotással a közelgő 80. születésnapja és több évtizedes életműve előtt tisztelegnek.

A különleges vasból készült szobor-szék a Csillagok Városa projekt része, amely azoknak a sztároknak állít emléket, akik az elmúlt évtizedekben felléptek Sopronban. A gyűjteményben többek között Iggy Pop, Skrillex, a Faith No More, a Snow Patrol, a Thirty Seconds to Mars, a Linkin Park, a The Prodigy, a Metallica, Moby, a Motörhead és a Depeche Mode tiszteletére készült szobor-székek is megtalálhatók. A csaknem húsz éve a város köztereit díszítő alkotások idén megújult külsőt kaptak: egy városok közötti együttműködés keretében az ELTE Savaria Egyetemi Központ Vizuális Művészeti Tanszékének 13 hallgatója álmodta újra és újította fel a műveket.

Demjén Ferenc a 4. SopronFest nyitánya, vagyis Fő téri koncertje előtt vehette át az ef Zámbó István által készített alkotást

Demjén Ferencet a koncerten a város vezetése Sopronért Emlékéremmel is kitüntette.