Most érkezett a bejelentés, 84 éves korában elhunyt a legendás énekes

84 éves korában elhunyt David Clayton-Thomas, az amerikai jazz-rock együttes, a Blood, Sweat & Tears kanadai frontembere. A Grammy-díjas énekes és dalszerző a sajtósa, Eric Alper elmondása szerint szerdán vesztette életét egy torontói kórházban. A halál okát egyelőre nem közölték.

Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás énekes (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

84 éves korában elhunyt a legendás énekes

A zenei legenda a karrierje során több mint 40 millió lemezt adott el, mialatt nagyban hozzájárult a jazz-rock hangzásának formálásához is. Kamaszként Clayton-Thomas még az utcán élt, mialatt számos börtönt és javítóintézetet is megjárt. A börtönben töltött idő alatt tanult meg gitározni és fedezte fel a szenvedélyét a zene iránt.

A szabadulása után, 1968-ban csatlakozott a Blood, Sweat & Tears jazz-rock zenekarhoz, amelynek csakhamar kulcsfontosságú tagja lett annak, és ami az 1960-as évek végének egyik legnépszerűbb együttesévé vált. Ugyanebben az évben a zenekar saját címmel ellátott albuma tízmillió példányban kelt el világszerte, hét hétig vezette a Billboard listát, öt Grammy-díjat nyert, köztük az Év Albuma díjat, és még a Beatles Abbey Road című albumát is sikerült megelőznie.

Az énekes 1972-ben hagyta el az együttest, az évek tartó turnézás okozta kimerültségre hivatkozva. A későbbiekben több mint egy tucat szólóalbumot adott ki és egyedül turnézott, mielőtt újra csatlakozott volna a zenekarhoz.

Clayton-Thomast a lányai, Ashleigh Clayton-Thomas és Christine Graham gyászolják. A sajtósa elmondta, az énekes életének és zenéjének tiszteletére egy későbbi időpontban emlékkoncertet fognak rendezni, aminek bevételével egy általa tisztelt ügyet, a Peacebuilders Canadát fogják támogatni - írja a BBC.