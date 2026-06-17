Két híres magyar fesztivál is elmarad idén nyáron

A Kolorádó szervezői közölték, hogy a tavaly elveszített nagykovácsi helyszín után hosszú hónapokon át keresték az új otthonukat. Bár Kálozon találtak megfelelő területet, a fejlesztéssel és az infrastruktúra kialakításával kapcsolatos problémák, valamint a folyamatosan emelkedő költségek végül ellehetetlenítették az idei rendezvény megszervezését.

Elmarad a Kolorádó fesztivál - Fotó: Kolorádó Fesztivál

A közlemény szerint az új helyszín kialakításának váratlanul magas költségei és a teljes fesztiválipart érintő piaci nehézségek miatt csak olyan kompromisszumok árán tudták volna megtartani a fesztivált, amely szerintük nem lett volna méltó a Kolorádó korábbi színvonalához.

A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy inkább egy évvel elhalasztják a rendezvényt.

A már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. Emellett a Sziget szervezőivel együttműködve azoknak, akik nem kérik vissza a jegyük árát, egy csütörtöki Sziget-napijegyet ajánlanak fel.

A Jazzfest Budapest is finanszírozhatatlanná vált

Még súlyosabb helyzetbe került a Jazzfest Budapest. A nemzetközileg is elismert rendezvény szervezői bejelentették, hogy teljes egészében lemondják a 2026-os fesztivált.

A fesztivál közlése szerint az elmúlt négy évben 271 koncertet rendeztek, közel ezer művész fellépésével, és jelentős szerepet vállaltak a magyar jazz külföldi népszerűsítésében is.

A rendezvény azonban évek óta minimális támogatás mellett működött, költségvetésének 90–95 százalékát a jegybevételek biztosították.

A szervezők helyzetét tovább nehezítette, hogy elveszítették legfontosabb helyszínüket, az Erkel Színházat. Bár a Főváros a Városháza Park biztosításával segítséget nyújtott, az új helyszínen szinte a teljes infrastruktúrát fel kellett volna építeni, ami jelentős többletköltséget jelentett.

A közlemény szerint a jegyeladások messze elmaradtak a várakozásoktól: a teljes jegykészletnek mindössze 26–27 százaléka kelt el.

A szervezők az utolsó pillanatig keresték a megoldást, de végül arra jutottak, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált.

A Jazzfest Budapest vezetése hangsúlyozta, hogy jelenleg még nem látják teljes mértékben a döntés pénzügyi következményeit, ugyanakkor ígéretet tettek arra, hogy mindent megtesznek a jegyvásárlók kártalanítása érdekében.