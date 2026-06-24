Örkény Istvánra emlékezünk, aki nevetéssé formálta az emberi nyomorúság drámáját

1979. június 24-én halt meg Örkény István, a 20. századi magyar irodalom egyik legfontosabb alakja. Az Egyperces novellák, a Tóték és a Pisti a vérzivatarban szerzője sajátos, keserűen mulatságos látásmódjával teremtett különleges világot a magyar irodalomban. Halálának évfordulóján arra az íróra emlékezünk, aki a történelem brutalitását, a kisember kiszolgáltatottságát és a hatalom abszurditását groteszk pontossággal mutatta meg.
Jómódú családból indult Örkény István
Örkény István 1912. április 5-én született Budapesten, jómódú nagypolgári családban. A Piarista Gimnáziumban végzett, majd édesapja kérésére gyógyszerészi és vegyészmérnöki diplomát is szerzett, miközben egyre erősebben az irodalom felé fordult. Első novelláját 1937-ben József Attila fogadta be a Szép Szó folyóiratba. Első kötete, a Tengertánc 1941-ben jelent meg magánkiadásban.
A háború és a hadifogság is formálta világát
Életének egyik legsúlyosabb fordulata 1942-ben következett, amikor zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívták be. A második magyar hadsereg mellett megjárta a frontot, majd szovjet hadifogságba került. A kiszolgáltatottság, a háború és az emberi méltóság szélsőséges próbái későbbi műveinek alapélményeivé váltak. Hadifogolyként is írt: ebből a tapasztalatból született többek között a Lágerek népe.
1956 után a kádári kultúrpolitika szilenciumra ítélte. Örkényhez köthető az egyik legismertebb forradalmi mondat is:
Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon.
Az Egypercesekkel új műfajt teremtett Örkény István
Az 1960-as évek végétől új korszak kezdődött pályáján. Az Egyperces novellák első kiadása 1968-ban jelent meg, és külön műfajjá tette a sűrített, abszurd, groteszk prózát. A Tóték és a Macskajáték színpadon és filmen is nagy sikert aratott, műveit számos nyelvre lefordították.
Végakaratában így búcsúzott:
Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek, kedveseim.
Cikkünk a magyar Wikipédia Örkény Istvánról szóló szócikke, valamint a Digitális Irodalmi Akadémián található életrajza alapján készült.
Tíz év huzavona után mutathatták csak be a remekművet
Örkény István egyik legtovább visszatartott műve a Pisti a vérzivatarban volt, amelyet 1969-ben írt, de csak jóval később mutathattak be színházban. A darab azért volt kényes a hatalom számára, mert nem néhány javítható részlete volt problémás, hanem az egész mű: a 20. századi magyar történelemmel nézett szembe kegyetlenül, groteszk és bohóctréfára emlékeztető formában.