Örkény Istvánra emlékezünk, aki nevetéssé formálta az emberi nyomorúság drámáját

1979. június 24-én halt meg Örkény István, a 20. századi magyar irodalom egyik legfontosabb alakja. Az Egyperces novellák, a Tóték és a Pisti a vérzivatarban szerzője sajátos, keserűen mulatságos látásmódjával teremtett különleges világot a magyar irodalomban. Halálának évfordulóján arra az íróra emlékezünk, aki a történelem brutalitását, a kisember kiszolgáltatottságát és a hatalom abszurditását groteszk pontossággal mutatta meg.

Örkény István az 1974-es Körkép antológiában megjelent portréja (Vahl Ottó felvétele)

Fotó: Készítette: Vahl Ottó fotóművész - Körkép antológia-sorozat, CC BY-SA 3.0, https://hu.wikipedia.org/w/index.php?curid=1382536

Jómódú családból indult Örkény István

Örkény István 1912. április 5-én született Budapesten, jómódú nagypolgári családban. A Piarista Gimnáziumban végzett, majd édesapja kérésére gyógyszerészi és vegyészmérnöki diplomát is szerzett, miközben egyre erősebben az irodalom felé fordult. Első novelláját 1937-ben József Attila fogadta be a Szép Szó folyóiratba. Első kötete, a Tengertánc 1941-ben jelent meg magánkiadásban.

A háború és a hadifogság is formálta világát

Életének egyik legsúlyosabb fordulata 1942-ben következett, amikor zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívták be. A második magyar hadsereg mellett megjárta a frontot, majd szovjet hadifogságba került. A kiszolgáltatottság, a háború és az emberi méltóság szélsőséges próbái későbbi műveinek alapélményeivé váltak. Hadifogolyként is írt: ebből a tapasztalatból született többek között a Lágerek népe.

1956 után a kádári kultúrpolitika szilenciumra ítélte. Örkényhez köthető az egyik legismertebb forradalmi mondat is:

Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon.

Örkény István emléktáblája a Szent Lukács Gyógyfürdőben (Krajcsovics Károly alkotása)

Fotó: Készítette: Kispados a(z) magyar Wikipédia projektből, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33901744

Az Egypercesekkel új műfajt teremtett Örkény István

Az 1960-as évek végétől új korszak kezdődött pályáján. Az Egyperces novellák első kiadása 1968-ban jelent meg, és külön műfajjá tette a sűrített, abszurd, groteszk prózát. A Tóték és a Macskajáték színpadon és filmen is nagy sikert aratott, műveit számos nyelvre lefordították.

Végakaratában így búcsúzott:

Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek, kedveseim.

Cikkünk a magyar Wikipédia Örkény Istvánról szóló szócikke, valamint a Digitális Irodalmi Akadémián található életrajza alapján készült.