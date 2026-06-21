Majdnem összeesett a színpadon Rod Stewart, oxigénpalackot kellett vinni neki - videó

Oxigénpalackot kellett vinni Rod Stewartnak a színpadra, miután a 81 éves rocklegenda kis híján elájult péntek esti utahi koncertjén. Az eset néhány héttel azután történt, hogy egészségügyi problémák miatt több fellépését is lemondta – írja a Page Six.

Rosszul lett koncert közben Rod Stewart

Fotó: JACK TAYLOR / AFP

Kis híján elájult a 81 éves legenda

Rod Stewart a West Valley Cityben található Utah First Credit Union Amphitheatre-ben lépett fel, amikor a rajongók arra lettek figyelmesek, hogy a megszokottnál jóval kevesebbet mozog a színpadon. A TMZ által közzétett videók szerint az énekes időnként hangszerekbe, korlátokba és egy oszlopba kapaszkodva folytatta a műsort.

A koncert egy pontján a stáb egy oxigénpalackot vitt neki, amelyből többször mély levegőt vett, majd a közönséghez fordult.

A műsornak folytatódnia kell. Majdnem elájultam. Ugye nem baj, ha ezt a dalt ülve éneklem el?

– mondta a nézőknek.

A brit sztár ezután egy székre ülve fejezte be a koncertet.

A közel 1300 méteres tengerszint feletti magasságon fekvő West Valley City ritkább levegője is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az énekes rosszul lett.

Többen bírálták a sztárt

Az incidens alig egy héttel azután történt, hogy Stewart kevesebb mint egy órával a kezdés előtt lemondta június 12-i san diegói koncertjét. A szervezők először arcüreggyulladásra hivatkoztak, később azonban maga az énekes közölte, hogy akut felső légúti fertőzést diagnosztizáltak nála, amely gégegyulladást is okozott.

A zenész emiatt korábban két Las Vegas-i koncertjét is kénytelen volt törölni. Akkor azt üzente rajongóinak, hogy hangkímélő pihenőre van szüksége.

A koncertlemondások után ugyanakkor többen bírálták, amikor egy nappal később már a labdarúgó-világbajnokság bostoni mérkőzésén szurkolt Skóciának.

A közösségi oldalakon megjelent felvételek szerint fiaival, Aidannel és Alastairrel érkezett a találkozóra, és láthatóan jókedvűen követte az eseményeket.

Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden ünlü şarkıcı Rod Stewart, Dünya Kupası'nda görüntülendi. pic.twitter.com/FHimfFA4VV — Anlık (@anlikhaberin) June 15, 2026

Az egészségi problémák ellenére Rod Stewart továbbra sem gondolkodik visszavonulásban. Bár 2024-ben meghirdette One Last Time című búcsúturnéját, később tisztázta, hogy csak a nagyszabású világturnékkal kíván felhagyni, a koncertezéssel nem.

A nagy világkörüli turnéknak vége számomra, de nem akarok visszavonulni. Szeretem, amit csinálok, és azt csinálom, amit szeretek

– fogalmazott korábban.