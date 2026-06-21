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egészségügyi probléma

Majdnem összeesett a színpadon Rod Stewart, oxigénpalackot kellett vinni neki - videó

4 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Újabb egészségügyi probléma árnyékolta be Rod Stewart turnéját: a brit rocklegenda péntek esti koncertjén kis híján elájult, ezért a stáb oxigénpalackot vitt neki a színpadra. Az énekes néhány hete több fellépését is lemondta betegség miatt.
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egészségügyi problémarod stewartkoncert

Oxigénpalackot kellett vinni Rod Stewartnak a színpadra, miután a 81 éves rocklegenda kis híján elájult péntek esti utahi koncertjén. Az eset néhány héttel azután történt, hogy egészségügyi problémák miatt több fellépését is lemondta – írja a Page Six.

Rod Stewart performs during The Royal British Legion Festival of Remembrance event at the Royal Albert Hall, in London, on November 8, 2025 ahead of Remembrance Day commemorations. (Photo by Jack Taylor / POOL / AFP)
Rosszul lett koncert közben Rod Stewart
Fotó: JACK TAYLOR / AFP

Kis híján elájult a 81 éves legenda

Rod Stewart a West Valley Cityben található Utah First Credit Union Amphitheatre-ben lépett fel, amikor a rajongók arra lettek figyelmesek, hogy a megszokottnál jóval kevesebbet mozog a színpadon. A TMZ által közzétett videók szerint az énekes időnként hangszerekbe, korlátokba és egy oszlopba kapaszkodva folytatta a műsort.

A koncert egy pontján a stáb egy oxigénpalackot vitt neki, amelyből többször mély levegőt vett, majd a közönséghez fordult.

A műsornak folytatódnia kell. Majdnem elájultam. Ugye nem baj, ha ezt a dalt ülve éneklem el?

 – mondta a nézőknek.

A brit sztár ezután egy székre ülve fejezte be a koncertet.

A közel 1300 méteres tengerszint feletti magasságon fekvő West Valley City ritkább levegője is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az énekes rosszul lett.

Többen bírálták a sztárt

Az incidens alig egy héttel azután történt, hogy Stewart kevesebb mint egy órával a kezdés előtt lemondta június 12-i san diegói koncertjét. A szervezők először arcüreggyulladásra hivatkoztak, később azonban maga az énekes közölte, hogy akut felső légúti fertőzést diagnosztizáltak nála, amely gégegyulladást is okozott.

A zenész emiatt korábban két Las Vegas-i koncertjét is kénytelen volt törölni. Akkor azt üzente rajongóinak, hogy hangkímélő pihenőre van szüksége.

A koncertlemondások után ugyanakkor többen bírálták, amikor egy nappal később már a labdarúgó-világbajnokság bostoni  mérkőzésén szurkolt Skóciának. 

A közösségi oldalakon megjelent felvételek szerint fiaival, Aidannel és Alastairrel érkezett a találkozóra, és láthatóan jókedvűen követte az eseményeket.

Az egészségi problémák ellenére Rod Stewart továbbra sem gondolkodik visszavonulásban. Bár 2024-ben meghirdette One Last Time című búcsúturnéját, később tisztázta, hogy csak a nagyszabású világturnékkal kíván felhagyni, a koncertezéssel nem.

A nagy világkörüli turnéknak vége számomra, de nem akarok visszavonulni. Szeretem, amit csinálok, és azt csinálom, amit szeretek

 – fogalmazott korábban.

Rod Stewart amerikai turnéja a tervek szerint júliusban és augusztusban is folytatódik, a jelenlegi menetrend szerint az utolsó állomás augusztus 15-én lesz St. Louisban.

 

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