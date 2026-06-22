Életének 88. évében elhunyt Simor András költő, műfordító és tanár. A hírt gyermekei tették közzé a Facebookon – számolt be a Szombat.org.

Életének 88. évében elhunyt Simor András költő, műfordító és tanár (a kép illusztráció)

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Meghalt Simor András, költő, műfordító

Simor András 1938-ban született, a Tűz-tánc-antológiában mutatkozott be. Első kötete 1962-ben jelent meg Tereld a felhőket címmel. Költészetét erősen meghatározta a közéleti, politikus hang, verseiben gyakran jelent meg a szocializmushoz, a forradalmi mozgalmakhoz és a latin-amerikai küzdelmekhez kötődő világkép.

A hatvanas évektől több kötete is megjelent, köztük a Hangjegy az utcák énekében, a Partizánerdő, a Próbálj kirabolni!, a Világcirkusz és a Meglátogatom magamat.

Simor András hosszú ideig tanított spanyol nyelvet, 1962 és 1977 között a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban, majd 1977 és 2004 között a Táncsics Mihály Gimnáziumban. Az Ezredvég című baloldali irodalmi folyóirat főszerkesztője volt, emellett szerkesztette a Z-füzetek és Z-könyvek sorozatot is. Munkásságát több díjjal ismerték el.