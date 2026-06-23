Taylor Swift rajongói kiborultak a Metallica gitárosára a budapesti pólója miatt - videó

Nem egy dal vagy egy színpadi baki, hanem Kirk Hammett egyik pólója lett a Metallica budapesti koncertjeinek egyik legtöbbet emlegetett témája. A legendás gitáros a Puskás Arénában egy olyan felsőben lépett színpadra, amelyen a „Taylor Swift Is a CIA Psyop” („Taylor Swift a CIA pszichológiai hadművelete”) felirat szerepelt. A kép pillanatok alatt bejárta az internetet, és valóságos vihart kavart a popikon rajongói között – írja a Rock Celebrities.

Kirk Hammett a Metallica kétnapos budapesti koncertsorozatának első estéjén a Puskás Arénában.

Fotó: Vémi Zoltán / MW

A június 13-i koncerten viselt pólót egy régóta keringő internetes összeesküvés-elméletre utal, amely szerint Taylor Swift népszerűségét titkosszolgálati érdekek is segítik. Sokan azonban úgy vélték, hogy a felirat inkább az ilyen abszurd konteók kifigurázására szolgál, mintsem komoly állásfoglalás.

A „Shirtgate 2026” Budapestről indult

A közösségi médiában hamar elterjedt a „Shirtgate 2026” elnevezés, és a kommentelők két táborra szakadtak. Egyesek szerint Hammettnek joga van azt viselni, amit akar, mások viszont úgy vélték, hogy a Metallica gitárosa ezzel feleslegesen provokálta Taylor Swift rajongóit.

A vita azért is különös, mert

Kirk Hammett régóta híres arról, hogy koncertjein különféle horrorfilmes és popkulturális utalásokkal díszített pólókat visel.

Ezek a rajongók számára afféle easter eggként vagy extra show-elemként szolgálnak, amelyekről még napokkal később is beszélnek.

A budapesti dupla koncert első estéjén például egy olyan pólóban jelent meg, amely Danny Trejót ábrázolta a Barbie-filmből ismert „Mexi Ken” karakterként. Ezen azonban senki sem akadt fenn: a színész rajongói inkább jót nevettek rajta, és sokan még a pólót is megpróbálták beszerezni. A Taylor Swift-felirat viszont jóval nagyobb hullámokat vetett.

A póló eredeti tervezője, Chris Musina, a Nomasters márka alapítója szerint a darab egy humoros koncepcióként született, amely az egész összeesküvés-elméletet gúnyolja ki

– írta a BBQ Chiefs.

A rajongók egy része „karmát” emlegetett

A történet néhány nappal később újabb fordulatot vett, amikor a Metallica dublini koncertjén Hammett a Seek & Destroy előadása közben elveszítette az egyensúlyát, és leesett a színpad széléről. A gitáros szerencsére nem sérült meg, gyorsan talpra állt, és folytatta a koncertet.