Taylor Swift rajongói kiborultak a Metallica gitárosára a budapesti pólója miatt - videó

Nem egy dal vagy egy színpadi baki, hanem Kirk Hammett egyik pólója lett a Metallica budapesti koncertjeinek egyik legtöbbet emlegetett témája. A legendás gitáros a Puskás Arénában egy olyan felsőben lépett színpadra, amelyen a „Taylor Swift Is a CIA Psyop” („Taylor Swift a CIA pszichológiai hadművelete”) felirat szerepelt. A kép pillanatok alatt bejárta az internetet, és valóságos vihart kavart a popikon rajongói között – írja a Rock Celebrities.
A június 13-i koncerten viselt pólót egy régóta keringő internetes összeesküvés-elméletre utal, amely szerint Taylor Swift népszerűségét titkosszolgálati érdekek is segítik. Sokan azonban úgy vélték, hogy a felirat inkább az ilyen abszurd konteók kifigurázására szolgál, mintsem komoly állásfoglalás.
A „Shirtgate 2026” Budapestről indult
A közösségi médiában hamar elterjedt a „Shirtgate 2026” elnevezés, és a kommentelők két táborra szakadtak. Egyesek szerint Hammettnek joga van azt viselni, amit akar, mások viszont úgy vélték, hogy a Metallica gitárosa ezzel feleslegesen provokálta Taylor Swift rajongóit.
A vita azért is különös, mert
Kirk Hammett régóta híres arról, hogy koncertjein különféle horrorfilmes és popkulturális utalásokkal díszített pólókat visel.
Ezek a rajongók számára afféle easter eggként vagy extra show-elemként szolgálnak, amelyekről még napokkal később is beszélnek.
A budapesti dupla koncert első estéjén például egy olyan pólóban jelent meg, amely Danny Trejót ábrázolta a Barbie-filmből ismert „Mexi Ken” karakterként. Ezen azonban senki sem akadt fenn: a színész rajongói inkább jót nevettek rajta, és sokan még a pólót is megpróbálták beszerezni. A Taylor Swift-felirat viszont jóval nagyobb hullámokat vetett.
A póló eredeti tervezője, Chris Musina, a Nomasters márka alapítója szerint a darab egy humoros koncepcióként született, amely az egész összeesküvés-elméletet gúnyolja ki
– írta a BBQ Chiefs.
A rajongók egy része „karmát” emlegetett
A történet néhány nappal később újabb fordulatot vett, amikor a Metallica dublini koncertjén Hammett a Seek & Destroy előadása közben elveszítette az egyensúlyát, és leesett a színpad széléről. A gitáros szerencsére nem sérült meg, gyorsan talpra állt, és folytatta a koncertet.
Az eset után néhány Taylor Swift-rajongó már arról viccelődött a közösségi médiában, hogy „a karma visszavágott”, utalva az énekesnő egyik slágerére.
Hammett humorral kezelte az egészet
Kirk Hammett láthatóan nem vette túl komolyan sem a póló körüli felháborodást, sem a dublini esést. A gitáros közösségi oldalán humorosan reagált a történtekre, a színpadi balesetre pedig egy szójátékkal, a „Slip & Destroy” („Csússz és pusztíts”) kifejezéssel utalt.
Az viszont biztos, hogy a „Shirtgate 2026” néven elhíresült történet éppen Budapesten kezdődött, és egy egyszerű koncertpólóból néhány nap alatt nemzetközi internetes vita lett.
A Metallica budapesti koncertje nemcsak a rajongók körében keltett nagy visszhangot. A Puskás Arénában egy ismert közéleti szereplő is feltűnt: Varga Mihály jegybankelnök a közösségi oldalán számolt be a koncertről.