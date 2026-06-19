Meghalt Timár Sándor, a magyar kulturális élet meghatározó alakja

A Magyar Művészeti Akadémia tájékoztatása szerint pénteken, életének 96. évében hunyt el Timár Sándor. A Kossuth-díjas művészt családja körében érte a halál, az akadémia pedig saját halottjának tekinti.

A Szolnok környéki tanyavilágban született művész már gyermekkorában megismerkedett a népi kultúrával és a tánccal. Később a magyar néptáncélet meghatározó szereplőjévé vált, pályafutása során több jelentős együttesben is dolgozott, majd 1958-ban megalapította a Bartók Béla Táncegyüttest, amelynek hosszú éveken át művészeti vezetője és koreográfusa volt.

Meghatározó szerepe volt a táncházmozgalom elindításában

Munkásságának egyik legfontosabb eredménye az a sajátos oktatási módszer volt, amely később alapot adott a magyar táncházmozgalom kibontakozásához. A népi hagyományok hiteles továbbadását tekintette legfontosabb feladatának, miközben a színpadi néptáncművészet megújításán is dolgozott.

1971-től a Balettintézet néptánc szakán tanított, később tanszékvezetőként is tevékenykedett. Az 1980-as évektől a Magyar Állami Népi Együttest vezette, amely számos nemzetközi turnén mutatta be a magyar kultúrát.

Feleségével, Timár Böskével 1993-ban alapította meg a Csillagszemű Gyermektáncegyüttes nevű társulatot. Az együttes a világ számos országában képviselte Magyarországot, miközben fiatalok ezreit ismertette meg a néptánc hagyományaival.

Timár Sándor munkáját számos rangos kitüntetéssel ismerték el. Többek között Erkel Ferenc-díjat, Kossuth-díjat, valamint a Nemzet Művésze címet is megkapta. Tanítványai és pályatársai a magyar néptáncművészet egyik legnagyobb hatású mesterére emlékeznek - írja az Index.