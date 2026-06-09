Todorovits Rea: Ordítottam Istennel, kérdőre vontam!

A hitről beszélni sosem egyszerű. Különösen nem egy olyan világban, amely egyszerre szomjazza a kapaszkodókat és kérdőjelezi meg a legmélyebb igazságokat. Todorovits Rea új könyve, az Isten nem fizeti ki a villanyszámlát éppen ezért lehet fontos sokaknak: nem kész válaszokat ad, nem prédikál, hanem kérdez, hanem gondolkodik, vitatkozik és közben őszintén megmutatja, hogyan fonódhat össze hit, veszteség, élet és emberi gyarlóság. Rea mai szemmel nézve hatalmas, közel 150.000-es követőbázissal rendelkező influenszer, azonban ő a világért sem definiálná így magát.

Todorovits Rea

Fotó: Facebook/todorovitsreahivatalos

Todorovits Rea: a hit egyszerre könnyíti és nehezíti meg az életet

„Én mindenki szomszédasszonya vagyok. Az az ember, akihez be lehet kopogni egy kis megértésért, egy kis figyelemért, egy kis kapaszkodóért. Nem véleményvezér szeretnék lenni. Csak arról szeretnék beszélni, hogy van értelme szeretni, van értelme élni, van értelme hinni, és van értelme továbbmenni.”

Már az új könyve címe is provokatív: Isten nem fizeti ki a villanyszámlát…de nem hagy a sötétben.

„A cím egy saját élethelyzetből született. És a legfontosabb folytatása talán az, hogy: ,,de nem hagy a sötétben”. Nagyon sokan várjuk a megoldást Istentől, az univerzumtól, az imától, a mantráktól, bármitől, amiben hiszünk. De a könyv és a cím is arról szól, hogy a megoldás nem úgy érkezik, hogy valaki helyettünk mindent elintéz. A hit nem automata. Nem úgy működik, hogy bedobom a 2000 forintot a perselybe, elmondom az imát, és kijön belőle a segítség.”

Todorovits Rea új könyve

Fotó: Facebook/todorovitsreahivatalos

Rea gondolatait számos vallási vezető támogatja, míg többen szkeptikusan állnak a farmerdzsekis „prédikátorhoz”, de egy biztos, követői már több mint egy évtizede minden egyes nap megkapják azokat a megerősítő gondolatokat, amelyektől erősebbnek érzik magukat ebben az egyre kaotikusabb világban.

„A hit egyszerre könnyíti és nehezíti meg az életet. Könnyíti, mert van kapaszkodód. De nehezíti is, mert a hittel együtt kérdések is jönnek. Egy hívő ember tele van kérdésekkel. Vitatkozik, perlekedik, újra és újra keresi az értelmet. Én soha nem kételkedtem Isten létezésében, de voltam rá rettenetesen mérges. Ordítottam vele. Kérdőre vontam. Ez egy szerettem elvesztése után történt. Nem tudtam feldolgozni a veszteséget. És ilyenkor az ember ahhoz rohan, akit a legjobban szeret. Tőle kérdezi: miért engedted? Miért hagytad? Sokan kérdezik tőlem, hogy szabad-e haragudni Istenre. Én azt mondom: igen. A Jóisten az őszinteséget szereti. A kapcsolatot. Mert amíg perlekedsz vele, amíg kérdezel, amíg sírsz és vitatkozol, addig kapcsolódsz hozzá. Az lenne az igazi szakadás, ha közömbössé válnál.”