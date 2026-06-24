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uffizi - képtár

A tomboló hőség miatt függesztették fel a jegyeladást a firenzei Uffizi-képtárban

26 perce
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Először korlátozták a belépők számát, majd felfüggesztették a látogatást. A légkondicionáló rendszer nem megfelelő működése miatt a firenzei Uffizi-képtár egyes termeiben a hőmérséklet a 32 Celsius-fokot is elérte.
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uffizi - képtárlátogatásfelfüggesztésklímaberendezéshőmérséklet

Az Uffizi-képtárban először korlátozták a belépők számát, majd felfüggesztették a látogatást az elromlott klímaberendezés miatt - közölte szerdán a firenzei képtár.

Elromlott klímaberendezés miatt felfüggesztették a jegyeladást a firenzei Uffizi-képtárban / Fotó: Matteo Lezzi /  Unsplash

Elromlott a klímaberendezés, felfüggesztették a jegyeladást a firenzei Uffizi-képtárban

A légkondicionáló rendszer nem megfelelő működése következtében a képtár egyes termeiben a hőmérséklet elérte a 32 Celsius-fokot, ami a látogatók és a múzeum dolgozói számára is megnehezítették az épületben való tartózkodást. Megoldásként előszőr a belépések számát próbálták csökkenteni, ami hosszú sorokhoz vezetett a bejáratnál. Sokan lemondtak a látogatásról.

Később az Uffizi egész napra felfüggesztette a jegyeladást.

Az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius-fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat. A városban a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben - írja az MTI.

 

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