Súlyos rákos betegséggel küzd Ákos

Sokkoló bejelentést tett közösségi oldalán Ákos. A Kossuth-díjas dalszerző-énekes elárulta, hogy tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, ezért komoly műtéten esett át.

Ákos

Fotó: Facebook/Ákos

Az 58 éves előadó közleményében azt írta, egy rutinvizsgálat során derült ki, hogy pajzsmirigyrákkal küzd.

A diagnózis után hamar megoperálták, az operáció pedig szerencsére sikeres volt.

Ákos lemondta a nyári fellépéseit

Az énekes közölte: állapota jelenleg stabil, már otthon lábadozik, azonban a teljes gyógyulás érdekében minden idei nyári koncertjét lemondja.

„Nehéz döntést kellett meghoznunk: az idén nyárra tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak”

– írta Ákos.

Ákos ugyanakkor bizakodó a jövőt illetően. Reményei szerint december 12-én már újult erővel állhat színpadra az év végi Aréna-koncertjén.

A közlemény szövege

Különös helyzetben kell megszólalnom. Aki ismeri és figyeli a munkámat, tudja, hogy lemezek és turnéelőadások, kisebb fellépések és nagykoncertek körforgásában élek – idestova négy évtizede már. Ahogy a korábbi évek, a tavalyi esztendő is rengeteg munkával és utazással telt, és 2026 is mozgalmasan indult: egy tévéfilm zenéjét komponáltam, számos filmvetítésen és közönségtalálkozón vettem részt, közben zajlott a lázas stúdiómunka az ősszel megjelenő, új lemez anyagán.

Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget. Nehéz döntést kellett meghoznunk: az idén nyárra tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak. Elnézést kérek mindazoktól, akik itthon és a határon túl vártak rám. Remélem, az év végi Aréna-koncerten már újult erővel állhatok színpadra, és ott találkozhatunk. Most kétszeresen is várom ezt az ünnepi estét.