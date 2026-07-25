Hagyomány és ragyogás az Anna-bálon - az Origo a helyszínen

A délután folyamán egyre inkább a báli készülődés került a középpontba. Balatonfüreden egymást követték a kísérőprogramok, borkóstolók és kulturális események, amelyek méltó felvezetést adtak az ország egyik legrangosabb társasági eseményének. Az Anna-bál nemcsak a hagyományokról, hanem a balatoni vendégszeretetről és a kifinomult gasztronómiáról is.

Az Anna-bál résztvevői átvették a hagyományos, számozott herendi porcelánszíveket. Fotó: ORIGO

Az Anna-bál kezdete Balatonfüreden

Az esti programok kezdetén a Vaszary Galéria kertjében gyülekeztek a bálozók, ahol a hölgyek átvették a hagyományos, számozott herendi porcelánszíveket. Ez a pillanat minden évben különleges jelentőséggel bír, hiszen ezzel veszi kezdetét a bál szépe-választás. Innen ünnepi felvonulás vezetett az Anna Grand Hotelhez, ahol a vendégeket nyitótánc és ünnepi műsor várta. A gálavacsora előtt elhangzottak az ünnepi beszédek.

Délután már javában zajlott a készőlődés Balatonfüreden - Fotó: ORIGO



A rendezvény hangulata már most magával ragadó: a történelmi épületek, a díszbe öltözött vendégek, a lovashintók és a Balaton-part esti fényei együtt teremtik meg azt az eleganciát, amely miatt az Anna-bál generációk óta Magyarország egyik legkiemelkedőbb társasági eseménye.

Fotó: ORIGO

A vendégek között izgatott várakozás érezhető, hiszen hamarosan lezárul a közönségszavazás, majd bemutatkozik a döntőbe jutott tizenöt hölgy. Éjfélkor hirdetik ki a 201. Anna-bál szépét és udvarhölgyeit.