Kulisszatitkok és megható pillanatok: a füredi Anna-bálon jártunk

A Vaszary Galéria kertjében egyre többen gyülekeznek, sorra érkeznek az Anna-bál vendégei, a szebbnél szebb ruhákban pompázó lányok és asszonyok szmokingos kísérőikkel. Az elsőbálozó lányok elfogódottan lépnek be, többnyire édesapjuk karján, mások testvérrel vagy nagyszülőkkel érkeznek. Egyszerre próbálják palástolni meghatottságukat és izgatottságukat.
A 201. Anna-bál vendégei
Az egyik család ikerpár lányaikkal Gyöngyösről érkezett. Első alkalommal vesznek részt a bálon, nagy izgalommal várják az eseményeket mindannyian. Egy édesapa kettesben áll elsőbálozó kislányával az egyik asztalnál, frissítőt iszogatnak. Kiderül, az ifjú hölgy egész héten arra készült, hogy nagyon szép legyen ezen az estén. A fák árnyékában családok, párok keresik a legszebb fotóhelyeket, elegáns ruhák suhognak a kavicsos sétányon. A herendi porcelánszívek átvételénél a szervezőktől megtudjuk: nincs előírva a fehér ruha, mégis ez maradt a legtöbb elsőbálozó választása. A sorszámozott herendi szív ezen az estén nem egyszerű emléktárgy. A számok segítségével döntenek majd a bál vendégei, kire adják voksukat. A lányok újra és újra végigsétálnak a kertben, majd később a bálon is, hiszen tudják, minden találkozás, minden mosoly számíthat.
A Vaszary kertjében szinte minden vendégnek van egy személyes története arról, mit jelent számára az Anna-bál. A legtávolabbról érkezők között van Kerekes Judit, aki New Yorkból utazott Balatonfüredre.
A reformkori társaság tagjaként visszatérő vendége a bálnak. A City University of New York tanszékvezető professzora arról a misszióról is beszél, amelyet évtizedek óta végez a magyar nyelv megőrzéséért.
Amerikában kétezer diákunk tanul magyarul. Harmadik-negyedik generációs magyarokat tanítunk. Így őrizzük a nyelvet, hogy nem keverjük, hanem tisztán és szépen beszélünk.
Ahogy a délután estébe fordul, lovashintó gördül a kert elé. A tavalyi Anna-bál szépe érkezik meg, akit tapssal fogadnak a vendégek. A fogatot követve indul az ünnepélyes menet a bál színhelye, az Anna Grand Hotel felé.
Az utcákon tömeg várja a bálozókat, telefonok emelkednek a magasba, a járókelők percekre részesei lehetnek a kétszáz éve élő hagyománynak.
Az ünnepi megnyitón Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója a jubileumát ünneplő Herendről beszél, de kitér a hagyomány felelősségére is:
A hagyományt nemcsak megőrizni kell, hanem gazdagabban kell továbbadni.
– mondta. Bogyay Katalin, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke arra emlékeztet, hogy az Anna-bál a reformkor szellemiségét kapcsolja össze a jelen Magyarországával. Bóka István polgármester pedig arról beszél, hogy ez a hagyomány ma is ugyanúgy képes közösséget teremteni, mint több mint két évszázaddal ezelőtt.
Az ünnepi köszöntőket követően átadják a Kiss Ernő-díjat. A huszárkapitányt ábrázoló szobrot idén Bereczki Árpád szemész szakorvos, a retina- és üvegtestsebészet kiemelkedő szaktekintélye veheti át.
Amikor felcsendül Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának Palotása, a bál közönsége egy emberként figyel. A Magyar Állami Operaház balettművészei és a 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekara gyönyörű nyitótáncot varázsol a vendégek elé. A keringőző párok és a történelmi enteriőr együtt idézik fel a reformkori bálok hangulatát. A nyitótánc után a vendégek helyet foglalnak és kezdetét veszi a kifejezetten erre az estére komponált négyfogásos báli díszvacsora.
A báli kínálatban citrusos lazac, gyömbéres, citromfüves kacsaleves, mandulás-sárgabarackos borjú, valamint pisztáciaropogóssal tálalt brownie szerepel.
A vacsora kíséreteként a nagyszínpadon Kalló Zoltán Príma-díjas előadóművész és zenekara muzsikál, a számos hazai és nemzetközi pódiumot megjárt együttes a klasszikus magyar kávéházi és cigányzenei hagyományok méltó képviselője.
Az este előrehaladtával mindenki keresi azt a mosolyt, azt a kisugárzást, amely számára leginkább megtestesíti az Anna-bál szellemiségét, majd kitöltött szavazólapjaikkal az urnák felé indulnak. A hagyománynak megfelelően a közönség szavazza meg a 15 legszebb lányt, akik közül végül a zsűri:
Kocsis Korinna korábbi Anna-bál szépe, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Gömbös Lóránd, a Hungária Jacht Klub elnöke, Hajas László, mesterfodrász, és a zsűri elnöke, Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke választja ki a három legszebb lányt.
22 órakor felcsendül a „Messze a nagyerdő” kezdetű dal Fischl Mónika Kossuth-és Liszt díjas operaénekes előadásában, kíséri a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekara: kezdetét veszi az operettgála. Ezt követően bemutatkozik a közönség által kiválasztott 15 legszebb lány. Amíg a zsűri tanácskozik, Nyáry Károly Príma-díjas énekes-zongoraművész és zenekara gálaműsorán vehet részt a közönség.
A várakozás késő estére ér véget. A zsűri döntése alapján a 201. Anna-bál szépe a balatonfüredi Windisch Laura, az első udvarhölgy a debreceni Tollas Viktória, a második pedig Laura húga, Windisch Regina lett. Ritka pillanat: testvérpár állhat együtt a reflektorfényben. Az eredményhirdetés után Windisch Laura még mindig meghatódva fogadja a gratulációkat:
Hihetetlen, hogy tavaly még első udvarhölgy voltam, most pedig engem választottak a bál szépének. Ráadásul a testvérem is udvarhölgy lett… nagyon boldogok vagyunk.
A 18 éves balatonfüredi lány a bált megelőző hagyományos Szívhalászaton is a legszerencsésebbnek bizonyult: ő emelte ki a Balatonból a fődíjat jelentő szívet, amely belépőt biztosít számára a jövő évi Anna-bálra.
A hagyományoknak megfelelően a bál szépe az aranyalma mellett egy modernizált Viktória-mintás herendi vázát kapott, udvarhölgyei pedig Rothschild-, illetve Apponyi-mintás herendi vázával térhet haza.
Az eredményhirdetés után a bál azonban még korántsem ér véget. A tánc hajnalig tart, a zenekar újabb és újabb dallamokkal tölti meg a patinás tereket. Az elsőbálozó lányok számára ez az este egy életre szóló emlék marad. Amikor elcsendesedik az Anna Grand Hotel, és a vendégek hazafelé indulnak, mindenki magával visz valamit ebből az estéből, amit évekkel később is fel tud majd idézni. Úgy véljük, talán éppen ezért képes az Anna-bál immár több mint két évszázada újra és újra megtölteni tartalommal a hagyomány szót, hiszen minden évben új emlékek születnek, a múlt értékei viszont változatlanul tovább élnek Balatonfüreden.