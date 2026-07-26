Kulisszatitkok és megható pillanatok: a füredi Anna-bálon jártunk

A Vaszary Galéria kertjében egyre többen gyülekeznek, sorra érkeznek az Anna-bál vendégei, a szebbnél szebb ruhákban pompázó lányok és asszonyok szmokingos kísérőikkel. Az elsőbálozó lányok elfogódottan lépnek be, többnyire édesapjuk karján, mások testvérrel vagy nagyszülőkkel érkeznek. Egyszerre próbálják palástolni meghatottságukat és izgatottságukat.

A 201. Anna-bál elsőbálos vendégei (Fotó: Origo)

A 201. Anna-bál vendégei

Az egyik család ikerpár lányaikkal Gyöngyösről érkezett. Első alkalommal vesznek részt a bálon, nagy izgalommal várják az eseményeket mindannyian. Egy édesapa kettesben áll elsőbálozó kislányával az egyik asztalnál, frissítőt iszogatnak. Kiderül, az ifjú hölgy egész héten arra készült, hogy nagyon szép legyen ezen az estén. A fák árnyékában családok, párok keresik a legszebb fotóhelyeket, elegáns ruhák suhognak a kavicsos sétányon. A herendi porcelánszívek átvételénél a szervezőktől megtudjuk: nincs előírva a fehér ruha, mégis ez maradt a legtöbb elsőbálozó választása. A sorszámozott herendi szív ezen az estén nem egyszerű emléktárgy. A számok segítségével döntenek majd a bál vendégei, kire adják voksukat. A lányok újra és újra végigsétálnak a kertben, majd később a bálon is, hiszen tudják, minden találkozás, minden mosoly számíthat.

A Vaszary kertjében szinte minden vendégnek van egy személyes története arról, mit jelent számára az Anna-bál. A legtávolabbról érkezők között van Kerekes Judit, aki New Yorkból utazott Balatonfüredre.

Kerekes Judit New Yorkból érkezett. Fotó: ORIGO

A reformkori társaság tagjaként visszatérő vendége a bálnak. A City University of New York tanszékvezető professzora arról a misszióról is beszél, amelyet évtizedek óta végez a magyar nyelv megőrzéséért.

Amerikában kétezer diákunk tanul magyarul. Harmadik-negyedik generációs magyarokat tanítunk. Így őrizzük a nyelvet, hogy nem keverjük, hanem tisztán és szépen beszélünk.

Ahogy a délután estébe fordul, lovashintó gördül a kert elé. A tavalyi Anna-bál szépe érkezik meg, akit tapssal fogadnak a vendégek. A fogatot követve indul az ünnepélyes menet a bál színhelye, az Anna Grand Hotel felé.