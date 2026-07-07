Kiderült a titok az idei Anna-bál porcelánszívéről

A rendezvényt bemutató balatonfüredi sajtótájékoztatón Bóka István polgármester hangsúlyozta: az Anna-bál iránt évről évre rendkívüli az érdeklődés, amit jól mutat, hogy a belépők idén is néhány nap alatt elfogytak. Az Anna Grand Hotel hangulatos udvarában és elegáns termeiben idén mintegy 550 vendéget várnak, akiknek a szervezők a korábbi éveknél is egységesebb élményt kívánnak biztosítani azzal, hogy a teljes szálloda megnyílik a bálozók előtt. A korábbi évek Gyógy téri pavilonja helyett így minden résztvevő ugyanannak az ünnepi atmoszférának lehet részese.



Az Anna-bál sajtótájékoztatóját az Anna Grand Hotel dísztermében tartották Fotó: balatonfured.hu

Az Anna-bál programja

A bál fővédnöki tisztségét idén Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója tölti be. Balatonfüred stratégiai partnere, a közel 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra évek óta meghatározó szereplője az Anna-bálnak. A vendégek számára ezúttal egy csaknem 3500 darabos, mintegy 150 millió forint értékű herendi étkészletből szolgálják fel a gálavacsorát, amely az ország legnagyobb utazó porcelánkészlete.

A bál három szépe idén is egyedi készítésű Herendi porcelánserleget vehet át, amelyek a hagyományos Viktória-, Apponyi- és Rothschild-minták újragondolt változatai lesznek.

A hölgyek emellett sorszámozott, bronzmetál színű Herendi porcelánszívet kapnak emlékbe, amely az Anna-bál egyik legismertebb jelképe lett az elmúlt években. A 201. Anna-bál programja a hagyományoknak megfelelően már a Vaszary Galéria kertjében kezdődik. Délután hat órától itt gyülekeznek a bálozók, akik kiválaszthatják a sorszámozott porcelánszíveket. Este hét órakor lovas hintón érkezik meg a tavalyi, jubileumi 200. Anna-bál szépe, majd fél nyolckor a zenés felvonulás indul el a Vaszary-kertből az Anna Grand Hotelhez. A hivatalos báli nyitány 20.15-kor kezdődik. Az ünnepi köszöntők mellett ekkor adják át a Kiss Ernő-díjat is, a nyitótáncot pedig a Magyar Állami Operaház balettművészei mutatják be. A vendégeket ezt követően négyfogásos gálavacsora várja Herendi porcelán étkészleten felszolgálva, korlátlan italfogyasztással. Az est során 22 órakor zárul a közönségszavazás, fél tizenegykor bemutatják a közönség által kiválasztott 15 legszebb kisasszonyt, majd a gálaműsort követően, 23.45- kor hirdetik ki a 201. Anna-bál szépét és a két udvarhölgyet. Éjféltől ünnepi büfé és hajnalig tartó táncos mulatság zárja az estét.



A bál zenei világát idén is a magyar zenei hagyományok kiváló képviselői határozzák meg. A nyitótánc alatt a Magyar Állami Operaház művészei lépnek fel, zenél a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekara, közreműködik Kalló Zoltán hegedűművész, a gálaműsort Nyári Károly Príma-díjas énekes-zongoraművész és zenekara adja, míg a hajnalig tartó báli tánczenéről a Dervalics Róbert vezette Sakk-Matt Company gondoskodik.



Július 21. és 27. között ismét megrendezik az Anna-fesztivált, amelyről FokiRóbert beszélt a sajtótájékoztatón. A fesztiválon operaestek, operagála, a Hagyományok Háza gálaestje, a Szerenádok éjszakája, valamint a hagyományos Szívhalászat is szerepel a programban. Idén új helyszínként a Tagore sétányon található Kisfaludy Színpad kap kiemelt szerepet, ahol élőben közvetítik a bál megnyitóját és a szépek megválasztását, a közvetítések között pedig a Magna Cum Laude zenekar ad koncertet. A fesztivál zárónapján a közönség ismét találkozhat a bál szépével és udvarhölgyeivel, akik lovaskocsin vonulnak végig Balatonfüreden, miközben a Tagore sétány öt színpadán közel kétszáz cigányzenész muzsikál, egyedülálló zenei flashmobbal koronázva meg az eseménysorozatot.



A 201. Anna-bálon huszonhárom balatonfüredi, tizennyolc éves elsőbálozó lány mutatkozik be. A közönség választja ki közülük a tizenöt legszebbet, akik közül a szakmai zsűri dönt a bál szépe és a két udvarhölgy személyéről.

A zsűri elnöke idén Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke lesz. A tavalyi első udvarhölgy, Windisch Laura a sajtótájékoztatón arra biztatta az idei elsőbálozókat, hogy felszabadultan és örömmel éljék meg ezt a különleges estét, hiszen az Anna-bál olyan élmény, amely valóban csak egyszer adatik meg az ember életében.

A 201. Anna-bál így idén nemcsak egy rangos társasági esemény, hanem a magyar hagyományok ünnepe is lesz. A reformkori elegancia, a Herendi porcelán világhírű mestersége, a cigányzene élő öröksége és a balatonfüredi vendégszeretet együtt teremti meg azt a különleges atmoszférát, amely miatt az Anna-bál kétszáz éve a magyar nyár egyik legfontosabb kulturális eseménye.