Megkezdődött a 201. Anna-bál ünnepi hete Balatonfüreden

Megkezdődött a 201. Anna-bálhoz kapcsolódó programsorozat Balatonfüreden, ahol már az első napon a múltidézés és a hagyományok kerültek a középpontba. Július 21-én elindult az Anna Fesztivál, amelynek első eseményei a reformkori bálok világát és az Anna-bál történetének fontos emlékeit idézték fel – írja a VEOL.

Megkezdődött az Anna Fesztivál: hagyományőrző programokkal indult a 201. Anna-bál hete

Fotó: STUDIO748

Kezdetét vette az Anna Fesztivál ünnepi hete

A rendezvény hivatalos megnyitóját a Horváth-háznál tartották, ahol megkoszorúzták Szentgyörgyi Horváth Krisztina emléktábláját. Az ünnepség után a Blaha Lujza utcában folytatódott a program a Szerenádok éjszakájával, amely a régi udvarlási hagyományok hangulatát hozta vissza.

A hivatalos megnyitón Szauer Rózsa, a Balatonfüredi Nők a Balatonért Egyesület elnöke köszöntötte a hagyományőrzőket, az önkormányzat képviselőit, valamint az elsőbálozókat.

Fülöp Júlia helytörténész az Anna-bál és a Horváth-ház múltjáról beszélt. Kiemelte, hogy a 19. század óta megrendezett esemény mára Balatonfüred egyik legismertebb kulturális hagyományává vált, és három éve hungarikumnak számít.

A megemlékezésen három koszorút helyeztek el: a Balatonfüredi Nők a Balatonért Egyesület, a Reformkori Hagyományőrzők Társasága, valamint Balatonfüred önkormányzata nevében.

A Szerenádok éjszakája idézte fel a régi Anna-bálok hangulatát

A nyitónap esti programja a Szerenádok éjszakája volt, amelyet a Blaha Lujza utcában rendeztek meg. Bán László, az Anna-bál házigazdája elmondta, hogy a rendezvény célja a korábbi Anna-bálok romantikus világának felelevenítése.

Az est során Kalló Zoltán és zenekara adott szerenádot az elsőbálozóknak. A zenekar több rangos elismerést is kapott az elmúlt években, köztük Prima díjat.

A program különleges része volt, amikor hét elsőbálozó mutatkozott be a közönségnek. A fiatalok a fellépések között meséltek arról, hogyan készülnek a 201. Anna-bálra.