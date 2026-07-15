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Újabb koncertet hirdetett meg Azahriah

27 perce
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A korábbi koncertre egy nap alatt elkapkodták a jegyeket, ezért szeptember 18. után szeptember 19-én is színpadra áll az énekes. A hírek szerint Azahriah mindkét Budapest Park-koncertje ugyanarra a koncepcióra épül majd, a jegyértékesítés pedig hamarosan elindul.
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koncertfellépésbejelentésBudapest ParkAzahriah

Újabb koncertet hirdetett meg Azahriah a Budapest Parkban, miután a szeptember 18-i koncertjére egy nap alatt elfogyott az összes jegy - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán. Azahriah 2026-os országos turnéja budapesti állomásaként eredetileg egyetlen koncertet hirdetett meg a Budapest Parkba. A jegyek egy nap alatt elfogytak, ezért szeptember 18. után szeptember 19-én is színpadra áll.

Azahriah, koncert, Azahriahkoncert, 20240808 Budapest A harmincadik alkalommal rendezték meg a Sziget Fesztivált a Hajógyári-szigeten. Fotó: Bánkúti Sándor (BS) MW Bulvár képen: Azahriah koncert
Két egymást követő estén is színpadra áll Azahriah a Budapest Parkban / Fotó: MW Bulvár

Két egymást követő estén is színpadra áll Azahriah a Budapest Parkban

Mindkét Budapest Park-koncert ugyanarra a koncepcióra épül. Hosszú idő után újra megszólal a 2022-ben megjelent, A ló túloldalán, Azahriah és DESH közös albuma. Bár a két előadó azóta is rendszeresen ad elő közösen egy-egy dalt, a lemezt teljes egészében évek óta nem hallhatta élőben a közönség.

A lemezen a trap, a pop, a reggaeton, az R&B és számos más zenei hatás természetesen olvadt össze, létrehozva egy olyan hangzást, ami frissességet hozott és új irányt mutatott a hazai mainstreamnek

- írták. 

Az album hallgatottsága meghaladta a 172 millió Spotify streamet, a rajta szereplő dalok pedig összesen több mint 168 millió megtekintést értek el a YouTube platformján.

Azahriah az elmúlt években a hazai könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált. 2024-ben három egymást követő este adott telt házas koncertet a Puskás Arénában mintegy 140 ezer néző előtt, amelyet egy csaknem egyéves visszavonulás követett. 2025 őszén újra színpadra állt és három fellépéssel töltötte meg az MVM Dome-ot, 2026-ban pedig országos turnéra indult, amelynek budapesti állomásaként ad dupla koncertet a Budapest Parkban.

Azahriah szeptember 19-i koncertjére a jegyértékesítés július 17-én 10 órakor indul.

 

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