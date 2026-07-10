Berecz András fotóin megszólalnak a harangok titkai – A mesemondó fotókiállításán jártunk

Kevés emberről lehet elmondani, hogy mindig ugyanazzal a gyermeki lelkesedéssel tud rácsodálkozni a világra. Berecz András ilyen. „Az én életem – ahogy most már majd' 70 évesen lassan meg is tudom vizsgálni – abból áll, hogy 180 fokos fordulatokat csinálok. A síelő, aki ilyen zászlókat kerülget, az hasonló ahhoz, amit én művelek. Mindez azért van, mert vagy 40 évig munkahelyem nem volt, és ami szakadatlan bennem, az mindig a kíváncsiság” – mondta el mosolyogva az Origónak a kiállítás megnyitóján.

Berecz András a harang nyelvének lenyomatát fotózta (Fotó: Műcsarnok)

Berecz András szenvedélye

„A legtermékenyebbnek a céltalan sétáimat érzem, mindig abból lesz valami” – folytatta a művész.

Itt is olyan téma hullt az ölembe, aminek semmiféle előzménye nem volt, az én saját kis örömeimből építkezett, és így lesz az énekes és mesemondóból műfordító, így lesz nyelvjáráskutató és így lesz fényképész

– tette hozzá.

Az 1970-es, '80-as években készített diaképek után mobiltelefonra váltott. A történelmi Magyarország területét bejárva kutatta a harangok titkait. Berecz András már rég felfedezte magában, hogy különös vonzalmat érez a templomok tornya iránt. Hacsak teheti, felkúszik a toronyba, lefekszik a harang alá, és a fotóin megmutatja azt, amit eddig talán sosem láttunk: a harang nyelvének nyomát. Egy alkalommal egy 15. századi falusi harang alatt fekve tűnt fel neki, hogy van egy jel a belsején. Minden régi harangnak van, hiszen a harang nyelve évszázadokon át ugyanott ütötte a bronzot, kicsit elmélyítve azt. Észrevette, hogy a kopás helyén különös színek és formák rajzolódnak ki.

Akkor megértettem, hogy ez ötszáz év harangozás, ötszáz év öröm és bánat... Jön a török, elmegy a török. Születik egy unoka, meghal a nagypapa. Ezek még beszéltek koleráról, a falu teljes kihalásáról... Elmondhatatlan, hogy mit éltek át

– hangsúlyozta.

Berecz András ettől a pillanattól kezdve már nem egyszerű felületeket fényképezett, hanem az időt.

A harangok belsejében ugyanis ott marad minden egyes kondítás emléke. Az esküvők, a temetések, a háborúk, az ünnepek. Ahogy ő fogalmaz, ezek „az ünnepeink évgyűrűi”. A kiállítás képei első pillantásra kortárs festményeknek hatnak. A bronz oxidációja zöld, vörös, aranyló és mélykék felületeket rajzol, a kopások hol tájképpé, hol emberi alakokká állnak össze. Nehéz elhinni, hogy mindez nem ecsettel készült.