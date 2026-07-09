Gyászba borult a zenei világ: 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a rekedtes hangjáról ismert walesi énekesnő, akinek dalai generációk kedvencei lettek. A család közlése szerint a művész portugáliai kórházban hunyt el, ahol egy súlyos betegség miatt kezelték.

Bonnie Tyler - Fotó: Sebastian Gollnow/dpa

Sebastian Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az énekesnő honlapján megjelent közlemény szerint:

Bonnie családja és csapata megtört szívvel jelenti be, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a kezelt betegség következtében. Hamarosan kiadunk egy újabb nyilatkozatot, de most a tragédia kezeléséhez a magánélet tiszteletben tartását kérjük.

Bonnie Tyler élete

Bonnie Tyler – polgári nevén Gaynor Hopkins – az 1970-es évek végén robbant be a zenei életbe, igazi világsztárrá azonban az 1983-as Total Eclipse of the Heart tette. A Jim Steinman által írt sláger mellett olyan örökzöldek fűződnek a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero, amelyek máig rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és filmekben.

Jellegzetes, rekedtes hangja véletlenül alakult ki: pályája elején hangszalagműtéten esett át, amely maradandóan megváltoztatta a hangszínét. Ez később védjegyévé vált, és milliók ismerték fel róla az első hangok után.

Több mint öt évtizedes pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, három Grammy-jelölést kapott, 2022-ben pedig a Brit Birodalom Rendjének (MBE) tagjává nevezték ki a zenei életben végzett munkájáért.

Az énekesnő egészségi állapota idén tavasszal romlott meg, amikor sürgősségi műtéten esett át Portugáliában. Bár állapotáról korábban biztató hírek érkeztek, végül a betegség szövődményei miatt életét vesztette. Családja arra kérte a nyilvánosságot, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a magánéletüket.