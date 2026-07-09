Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Friss!

Bejelentést tesz a kormány – kövesse nálunk élőben!

Rendkívüli

Meghalt Bonnie Tyler

Bonnie Tyler

Ez Bonnie Tyler öt legnagyobb, felejthetetlen slágere – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero világhírű előadója. Bonnie Tyler legnagyobb slágerei generációk számára jelentettek meghatározó popzenei élményt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bonnie Tylerénekesnőslágerhaláldal

Bonnie Tyler halála után az énekesnő legnagyobb slágerein keresztül idézzük fel pályafutását. A popzene egyik legismertebb hangja több mint öt évtizedes pályafutása alatt számos slágert adott a közönségnek. Cikkünkben összegyűjtöttünk ötöt a legendás énekesnő legnagyobb slágerei közül.

(FILES) British musician Bonnie Tyler sings at the Maison de la Chimie in Paris on December 17, 1984. Welsh singer Bonnie Tyler best known for her powerful, haunting love song "Total Eclipse of the Heart" has died at the age of 75, her family announced on July 9, 2026. (Photo by PHILIPPE WOJAZER / AFP)
Bonnie Tyler - Fotó: PHILIPPE WOJAZER / AFP

Bonnie Tyler legnagyobb slágerei: 5 dal, amellyel a legendás énekesnőre emlékezünk

2026. július 7-én meghalt Bonnie Tyler, a világszerte ismert walesi énekesnő. A Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero előadója 75 éves volt, halálát portugáliai kórházban kezelt betegsége után jelentették be.

Bonnie Tyler, polgári nevén Gaynor Hopkins, az 1970-es évek végén robbant be a zenei életbe. Pályafutása több mint öt évtizeden át tartott, dalai pedig generációk számára váltak emlékezetessé.

A Lost in France volt az egyik első nagy sikere, amely 1977-ben elindította a nemzetközi karrierjét.

További slágerekért lapozzon!

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!