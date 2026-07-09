Ez Bonnie Tyler öt legnagyobb, felejthetetlen slágere – videó

Bonnie Tyler halála után az énekesnő legnagyobb slágerein keresztül idézzük fel pályafutását. A popzene egyik legismertebb hangja több mint öt évtizedes pályafutása alatt számos slágert adott a közönségnek. Cikkünkben összegyűjtöttünk ötöt a legendás énekesnő legnagyobb slágerei közül.

Bonnie Tyler - Fotó: PHILIPPE WOJAZER / AFP

Bonnie Tyler legnagyobb slágerei: 5 dal, amellyel a legendás énekesnőre emlékezünk

2026. július 7-én meghalt Bonnie Tyler, a világszerte ismert walesi énekesnő. A Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero előadója 75 éves volt, halálát portugáliai kórházban kezelt betegsége után jelentették be.

Bonnie Tyler, polgári nevén Gaynor Hopkins, az 1970-es évek végén robbant be a zenei életbe. Pályafutása több mint öt évtizeden át tartott, dalai pedig generációk számára váltak emlékezetessé.

A Lost in France volt az egyik első nagy sikere, amely 1977-ben elindította a nemzetközi karrierjét.

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