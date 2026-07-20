Kilenc éve halt meg Chester Bennington: egy generáció legtehetségesebb hangja

Kevés olyan rockénekes volt a 2000-es években, akinek a hangja annyira meghatározta egy egész generáció fiatalságát, mint Chester Benningtoné. A Linkin Park frontembere egyszerre volt elképesztő erejű rockénekes és érzékeny dalszerző, aki dalaiban nyíltan beszélt a lelki fájdalomról, a szorongásról és a depresszióról. 2017-es halála nemcsak a zenekart, hanem rajongók millióit is megrázta világszerte.

Chester Bennington - Fotó: RICH FURY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Saját otthonában találtak rá

Chester Bennington 2017. július 20-án, 41 éves korában hunyt el. Az énekest a Los Angeles melletti Palos Verdes Estatesben található otthonában találták holtan.

A hatóságok megállapították, hogy Bennington öngyilkosságot követett el akasztással.

A halálhír órák alatt bejárta a világot, és a közösségi oldalakat elárasztották a zenésztől búcsúzó üzenetek. Rajongók ezrei gyűltek össze spontán megemlékezéseken Los Angelestől Berlinen át Budapestig.

Gyászoló emberek Moszkvában - Fotó: MAXIM ZMEYEV / AFP

Az énekes évek óta nyíltan beszélt arról, hogy gyermekkorában súlyos traumák érték, hosszú időn át depresszióval küzdött, és korábban alkohol- és drogfüggősége is volt. Többször hangsúlyozta, hogy a zene jelentette számára a menekülést.

Chris Cornell halála mélyen megrázta Chester Benningtont

Bennington halála mindössze két hónappal követte egyik legjobb barátja, Chris Cornell tragédiáját. A Soundgarden és az Audioslave legendás énekese 2017. május 18-án, egy detroiti koncert után halt meg. A hivatalos vizsgálat szerint ő is öngyilkosságot követett el.

A két zenész között rendkívül szoros barátság alakult ki az évek során. Chester Bennington keresztapja volt Chris Cornell egyik gyermekének, és Cornell temetésén könnyek között adta elő Leonard Cohen Hallelujah című dalát.

Sokan úgy vélik, hogy közeli barátja elvesztése rendkívül megviselte Benningtont. Halála különösen szimbolikusnak számít, hiszen éppen Chris Cornell 53. születésnapján történt.

Chris Cornell és Chester Bennington előadja a Hunger Strike című számot:

Megható beszédet mondott a manchesteri terrortámadás után

2017 májusa rendkívül tragikus hónap volt a zenevilág számára. Május 22-én öngyilkos merénylő robbantott Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, amelyben 22 ember meghalt és több százan megsérültek.

Néhány nappal később a Linkin Park az angliai Birminghamben lépett fel. A koncert elején Chester Bennington hosszú, érzelmes beszédet intézett a közönséghez.

Az énekes arról beszélt, hogy a gyűlöletre nem lehet gyűlölettel válaszolni, és arra kérte a rajongókat, hogy vigyázzanak egymásra, szeressék egymást, mert a zene éppen arról szól, hogy összehozza az embereket.

A beszédet a rajongók a mai napig a Linkin Park történetének egyik legmeghatóbb pillanataként emlegetik, különösen úgy, hogy a 2017. július 6-i koncert volt Chester Bennington utolsó fellépése.

Magyarországon is óriási rajongótábora volt

A Linkin Park 2017. június 27-én lépett fel a VOLT Fesztiválon, Sopronban. Ez lett Chester Bennington egyetlen magyarországi fellépése, alig három héttel a tragédia előtt.