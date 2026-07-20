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Linkin Park

Kilenc éve halt meg Chester Bennington: egy generáció legtehetségesebb hangja

8 perce
Olvasási idő: 14 perc
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Kilenc éve, 2017. július 20-án rázta meg a világot a hír, hogy 41 éves korában meghalt Chester Bennington, a Linkin Park frontembere. Az énekes öngyilkosságot követett el alig két hónappal közeli barátja, Chris Cornell tragikus halála után, amely mélyen megrázta őt. Bennington néhány héttel korábban még a manchesteri terrortámadás áldozatairól beszélt megható szavakkal a zenekar birminghami koncertjén. A tragikus nyáron a Linkin Park Sopronban is fellépett a VOLT Fesztiválon. Chester Bennington halála nemcsak a zenekar történetét írta át, hanem rajongók millióit is megrendítette világszerte.
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Linkin ParkzeneChester Benningtongyászhír

Kevés olyan rockénekes volt a 2000-es években, akinek a hangja annyira meghatározta egy egész generáció fiatalságát, mint Chester Benningtoné. A Linkin Park frontembere egyszerre volt elképesztő erejű rockénekes és érzékeny dalszerző, aki dalaiban nyíltan beszélt a lelki fájdalomról, a szorongásról és a depresszióról. 2017-es halála nemcsak a zenekart, hanem rajongók millióit is megrázta világszerte.

BURBANK, CA - MAY 22: (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white.) Chester Bennington of Linkin Park performs on stage at the iHeartRadio Album Release Party presented by State Farm at the iHeartRadio Theater Los Angeles on May 22, 2017 in Burbank, California. Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia/AFP (Photo by Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Chester Bennington - Fotó: RICH FURY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Saját otthonában találtak rá

Chester Bennington 2017. július 20-án, 41 éves korában hunyt el. Az énekest a Los Angeles melletti Palos Verdes Estatesben található otthonában találták holtan.

A hatóságok megállapították, hogy Bennington öngyilkosságot követett el akasztással. 

A halálhír órák alatt bejárta a világot, és a közösségi oldalakat elárasztották a zenésztől búcsúzó üzenetek. Rajongók ezrei gyűltek össze spontán megemlékezéseken Los Angelestől Berlinen át Budapestig.

People stand near flowers laid in memory of Linkin Park frontman Chester Bennington in front of the US embassy in central Moscow on July 22, 2017. Linkin Park frontman Chester Bennington killed himself on the birthday of his late friend Chris Cornell of Soundgarden, highlighting the close friendship between the two troubled singers. The 41-year-old Bennington, who like Cornell had long suffered alcohol and drug problems, was found hanging at his Los Angeles home on July 20, 2017. (Photo by Maxim ZMEYEV / AFP)
Gyászoló emberek Moszkvában - Fotó: MAXIM ZMEYEV / AFP

Az énekes évek óta nyíltan beszélt arról, hogy gyermekkorában súlyos traumák érték, hosszú időn át depresszióval küzdött, és korábban alkohol- és drogfüggősége is volt. Többször hangsúlyozta, hogy a zene jelentette számára a menekülést.

Chris Cornell halála mélyen megrázta Chester Benningtont

Bennington halála mindössze két hónappal követte egyik legjobb barátja, Chris Cornell tragédiáját. A Soundgarden és az Audioslave legendás énekese 2017. május 18-án, egy detroiti koncert után halt meg. A hivatalos vizsgálat szerint ő is öngyilkosságot követett el.

A két zenész között rendkívül szoros barátság alakult ki az évek során. Chester Bennington keresztapja volt Chris Cornell egyik gyermekének, és Cornell temetésén könnyek között adta elő Leonard Cohen Hallelujah című dalát.

Sokan úgy vélik, hogy közeli barátja elvesztése rendkívül megviselte Benningtont. Halála különösen szimbolikusnak számít, hiszen éppen Chris Cornell 53. születésnapján történt.

Chris Cornell és Chester Bennington előadja a Hunger Strike című számot:

Megható beszédet mondott a manchesteri terrortámadás után

2017 májusa rendkívül tragikus hónap volt a zenevilág számára. Május 22-én öngyilkos merénylő robbantott Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, amelyben 22 ember meghalt és több százan megsérültek.

Néhány nappal később a Linkin Park az angliai Birminghamben lépett fel. A koncert elején Chester Bennington hosszú, érzelmes beszédet intézett a közönséghez.

Az énekes arról beszélt, hogy a gyűlöletre nem lehet gyűlölettel válaszolni, és arra kérte a rajongókat, hogy vigyázzanak egymásra, szeressék egymást, mert a zene éppen arról szól, hogy összehozza az embereket.

A beszédet a rajongók a mai napig a Linkin Park történetének egyik legmeghatóbb pillanataként emlegetik, különösen úgy, hogy a 2017. július 6-i koncert volt Chester Bennington utolsó fellépése.

Magyarországon is óriási rajongótábora volt

A Linkin Park 2017. június 27-én lépett fel a VOLT Fesztiválon, Sopronban. Ez lett Chester Bennington egyetlen magyarországi fellépése, alig három héttel a tragédia előtt.

NORRKÖPING 20170629 American singer Chester Bennington from Linkin Park on stage at Bråvalla-festival in Norrkoping,june 29, 2017 in Sweden. Bennington was found dead on July, 19, 2017 according to TMZ Poto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050 (Photo by PONTUS LUNDAHL / TT News Agency via AFP)
Chester Bennington - Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

A koncert különösen emlékezetes maradt a magyar rajongók számára. A zenekar olyan slágereket játszott, mint a Numb, az In the End, a Faint, a One Step Closer vagy a Bleed It Out, és akkor még senki sem sejtette, hogy ez lesz Bennington utolsó magyarországi koncertje. A koncertről két hivatalos videó is készült, a Talking to Myself mellett A Place for My Head című számot is rögzítették:

Hosszú csend következett

Chester Bennington halála után a Linkin Park minden tervezett fellépését lemondta. A zenekar 2017 októberében egy nagyszabású emlékkoncertet rendezett Hollywoodban Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington címmel. Az eseményen számos világsztár – többek között a Blink-182, a Korn, az Avenged Sevenfold, az System of a Down és Alanis Morissette tagjai – is színpadra léptek, hogy közösen emlékezzenek az énekesre.

Ezt követően évekre bizonytalanná vált a zenekar jövője. A tagok ugyan időnként utaltak rá, hogy egyszer szeretnének ismét zenélni együtt, de hosszú ideig nem jelentettek be új albumot vagy turnét.

Soha nem hallott dalokban támadt fel Chester Bennington

Chester Bennington hangja a halála után sem tűnt el végleg. A Linkin Park az elmúlt években több jubileumi és válogatáskiadványt is megjelentetett, amelyeken korábban soha nem hallott felvételek kaptak helyet. A Hybrid Theory és a Meteora 20. évfordulós kiadásain olyan addig fiókban maradt dalok kerültek napvilágra, mint a Lost, a Fighting Myself vagy a More the Victim, míg a 2024-es Papercuts válogatásalbumon debütált a Friendly Fire, amelyet még a One More Light felvételei idején rögzítettek Chester Bennington énekével. 

Ezeknek a kiadványoknak köszönhetően a rajongók évekkel az énekes halála után is új oldaláról ismerhették meg a Linkin Park legendás frontemberét, és olyan dalokat hallhattak tőle, amelyek életében soha nem jelentek meg hivatalosan.

Új fejezet kezdődött a Linkin Park életében

Hosszú szünet után a Linkin Park 2024-ben jelentette be hivatalosan a visszatérését. A zenekar új énekessel, Emily Armstronggal folytatta pályafutását, Colin Brittain pedig dobosként csatlakozott a csapathoz. A visszatéréssel egy időben bemutatták a The Emptiness Machine című kislemezt, majd megjelent a From Zero album is.

A döntés megosztotta a rajongókat. Sokan úgy érezték, Chester Bennington pótolhatatlan, mások viszont úgy vélték, hogy a zenekar méltó módon folytatja örökségét anélkül, hogy megpróbálná helyettesíteni az egykori frontembert.

A Linkin Park tagjai többször hangsúlyozták: nem Chester Benningtont akarják lecserélni, hanem továbbvinni azt a zenei örökséget, amelyet vele együtt építettek fel.

Egy hang, amely örökre megmarad

Chester Bennington halála nemcsak egy kivételes énekes elvesztését jelentette, hanem egy egész korszak végét is. Dalai ma is emberek millióinak adnak erőt, különösen azoknak, akik saját lelki nehézségeikkel küzdenek.

Chester Bennington of the Linkin Park performs live at I-Days Festival in Milano, Italy, on June 17 2017. This was one of the last concerts of Chester Bennington, singer of the group, who committed suicide on July 20, 2017 (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto) (Photo by Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP)
Chester Bennington - Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

A Linkin Park története ugyan tovább folytatódik, Chester Bennington neve azonban örökre összeforr a zenekarral. Hangja, előadásmódja és személyisége a modern rockzene egyik legmeghatározóbb alakjává tette, akinek emléke közel egy évtizeddel a halála után is él a rajongók szívében.

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