Kilenc éve halt meg Chester Bennington: egy generáció legtehetségesebb hangja

Kevés olyan rockénekes volt a 2000-es években, akinek a hangja annyira meghatározta egy egész generáció fiatalságát, mint Chester Benningtoné. A Linkin Park frontembere egyszerre volt elképesztő erejű rockénekes és érzékeny dalszerző, aki dalaiban nyíltan beszélt a lelki fájdalomról, a szorongásról és a depresszióról. 2017-es halála nemcsak a zenekart, hanem rajongók millióit is megrázta világszerte.
Saját otthonában találtak rá
Chester Bennington 2017. július 20-án, 41 éves korában hunyt el. Az énekest a Los Angeles melletti Palos Verdes Estatesben található otthonában találták holtan.
A hatóságok megállapították, hogy Bennington öngyilkosságot követett el akasztással.
A halálhír órák alatt bejárta a világot, és a közösségi oldalakat elárasztották a zenésztől búcsúzó üzenetek. Rajongók ezrei gyűltek össze spontán megemlékezéseken Los Angelestől Berlinen át Budapestig.
Az énekes évek óta nyíltan beszélt arról, hogy gyermekkorában súlyos traumák érték, hosszú időn át depresszióval küzdött, és korábban alkohol- és drogfüggősége is volt. Többször hangsúlyozta, hogy a zene jelentette számára a menekülést.
Chris Cornell halála mélyen megrázta Chester Benningtont
Bennington halála mindössze két hónappal követte egyik legjobb barátja, Chris Cornell tragédiáját. A Soundgarden és az Audioslave legendás énekese 2017. május 18-án, egy detroiti koncert után halt meg. A hivatalos vizsgálat szerint ő is öngyilkosságot követett el.
A két zenész között rendkívül szoros barátság alakult ki az évek során. Chester Bennington keresztapja volt Chris Cornell egyik gyermekének, és Cornell temetésén könnyek között adta elő Leonard Cohen Hallelujah című dalát.
Sokan úgy vélik, hogy közeli barátja elvesztése rendkívül megviselte Benningtont. Halála különösen szimbolikusnak számít, hiszen éppen Chris Cornell 53. születésnapján történt.
Chris Cornell és Chester Bennington előadja a Hunger Strike című számot:
Megható beszédet mondott a manchesteri terrortámadás után
2017 májusa rendkívül tragikus hónap volt a zenevilág számára. Május 22-én öngyilkos merénylő robbantott Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, amelyben 22 ember meghalt és több százan megsérültek.
Néhány nappal később a Linkin Park az angliai Birminghamben lépett fel. A koncert elején Chester Bennington hosszú, érzelmes beszédet intézett a közönséghez.
Az énekes arról beszélt, hogy a gyűlöletre nem lehet gyűlölettel válaszolni, és arra kérte a rajongókat, hogy vigyázzanak egymásra, szeressék egymást, mert a zene éppen arról szól, hogy összehozza az embereket.
A beszédet a rajongók a mai napig a Linkin Park történetének egyik legmeghatóbb pillanataként emlegetik, különösen úgy, hogy a 2017. július 6-i koncert volt Chester Bennington utolsó fellépése.
Magyarországon is óriási rajongótábora volt
A Linkin Park 2017. június 27-én lépett fel a VOLT Fesztiválon, Sopronban. Ez lett Chester Bennington egyetlen magyarországi fellépése, alig három héttel a tragédia előtt.
A koncert különösen emlékezetes maradt a magyar rajongók számára. A zenekar olyan slágereket játszott, mint a Numb, az In the End, a Faint, a One Step Closer vagy a Bleed It Out, és akkor még senki sem sejtette, hogy ez lesz Bennington utolsó magyarországi koncertje. A koncertről két hivatalos videó is készült, a Talking to Myself mellett A Place for My Head című számot is rögzítették:
Hosszú csend következett
Chester Bennington halála után a Linkin Park minden tervezett fellépését lemondta. A zenekar 2017 októberében egy nagyszabású emlékkoncertet rendezett Hollywoodban Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington címmel. Az eseményen számos világsztár – többek között a Blink-182, a Korn, az Avenged Sevenfold, az System of a Down és Alanis Morissette tagjai – is színpadra léptek, hogy közösen emlékezzenek az énekesre.
Ezt követően évekre bizonytalanná vált a zenekar jövője. A tagok ugyan időnként utaltak rá, hogy egyszer szeretnének ismét zenélni együtt, de hosszú ideig nem jelentettek be új albumot vagy turnét.
Soha nem hallott dalokban támadt fel Chester Bennington
Chester Bennington hangja a halála után sem tűnt el végleg. A Linkin Park az elmúlt években több jubileumi és válogatáskiadványt is megjelentetett, amelyeken korábban soha nem hallott felvételek kaptak helyet. A Hybrid Theory és a Meteora 20. évfordulós kiadásain olyan addig fiókban maradt dalok kerültek napvilágra, mint a Lost, a Fighting Myself vagy a More the Victim, míg a 2024-es Papercuts válogatásalbumon debütált a Friendly Fire, amelyet még a One More Light felvételei idején rögzítettek Chester Bennington énekével.
Ezeknek a kiadványoknak köszönhetően a rajongók évekkel az énekes halála után is új oldaláról ismerhették meg a Linkin Park legendás frontemberét, és olyan dalokat hallhattak tőle, amelyek életében soha nem jelentek meg hivatalosan.
Új fejezet kezdődött a Linkin Park életében
Hosszú szünet után a Linkin Park 2024-ben jelentette be hivatalosan a visszatérését. A zenekar új énekessel, Emily Armstronggal folytatta pályafutását, Colin Brittain pedig dobosként csatlakozott a csapathoz. A visszatéréssel egy időben bemutatták a The Emptiness Machine című kislemezt, majd megjelent a From Zero album is.
A döntés megosztotta a rajongókat. Sokan úgy érezték, Chester Bennington pótolhatatlan, mások viszont úgy vélték, hogy a zenekar méltó módon folytatja örökségét anélkül, hogy megpróbálná helyettesíteni az egykori frontembert.
A Linkin Park tagjai többször hangsúlyozták: nem Chester Benningtont akarják lecserélni, hanem továbbvinni azt a zenei örökséget, amelyet vele együtt építettek fel.
Egy hang, amely örökre megmarad
Chester Bennington halála nemcsak egy kivételes énekes elvesztését jelentette, hanem egy egész korszak végét is. Dalai ma is emberek millióinak adnak erőt, különösen azoknak, akik saját lelki nehézségeikkel küzdenek.
A Linkin Park története ugyan tovább folytatódik, Chester Bennington neve azonban örökre összeforr a zenekarral. Hangja, előadásmódja és személyisége a modern rockzene egyik legmeghatározóbb alakjává tette, akinek emléke közel egy évtizeddel a halála után is él a rajongók szívében.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.