Meghalt Csernus Mariann, a Kossuth-díjas színésznő

A magyar színházi élet újabb legendát veszített: 97 éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Csernus Mariann halálhírét a Magyar Színház jelentette be közösségi oldalán.

Csernus Mariann - Fotó: Magyar Színház/Facebook

Csernus Mariann több mint hetven éven át állt a közönség szolgálatában. Pályafutása során számtalan emlékezetes szerepet alakított, művészetét pedig rendkívüli hivatástudat, alázat és a magyar kultúra iránti elkötelezettség jellemezte.

A művésznő a Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000 után is a Pesti Magyar Színház – mai nevén Magyar Színház – társulatának meghatározó tagja maradt. Még 93 évesen is színpadra lépett Háy János Házasságon innen, házasságon túl című darabjában, bizonyítva, hogy a színház iránti szeretete élete végéig elkísérte.

Csernus Mariann díjai

Munkásságát a magyar állam a legmagasabb művészeti kitüntetésekkel ismerte el: Jászai Mari-díjban, Érdemes Művész címben és Kossuth-díjban is részesült. A színházi szerepei mellett különösen ismertté vált önálló irodalmi estjeivel, amelyek közül a Vizsolyi Biblia című előadása legendássá vált.

A Magyar Színház búcsúközleményében úgy fogalmazott:

Csernus Mariann személyében nem csupán egy kivételes színművészt veszítettek el, hanem olyan alkotót is, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás.

A társulat őszinte részvétét fejezte ki a művésznő családjának, barátainak és pályatársainak. Csernus Mariann emlékét kegyelettel őrzik meg.

Az Origo legutóbb akkor írt a színésznőről, amikor 94 éves volt, de 90 éves korában portrét is közöltünk a Csernus Mariannról.