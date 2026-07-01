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színésznő

Csernus Mariann emlékezetes szerepei és élete képeken – Galéria

45 perce
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97 éves korában meghalt a Kossuth-díjas művésznő, a magyar színjátszás egyik meghatározó alakja. Csernus Mariann életét, pályáját és emlékezetes szerepeit galériánkban idézzük fel.
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színésznőgyászKossuth-díjasmagyar színésznőkultúraKossuth-díjCsernus Mariann

Galériánkban Csernus Mariannra emlékezünk, aki 97 éves korában halt meg. A Kossuth-díjas színésznő halálhírét a Magyar Színház közölte, megható búcsúüzenetben idézve fel a magyar színjátszás egyik meghatározó alakját.

Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő életét és pályáját idézi fel képgalériánk (A képen a 97 éves korában meghalt művésznő)
Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő életét és pályáját idézi fel képgalériánk (A képen a 97 éves korában meghalt művésznő) Fotó: Teknős Miklós

Csernus Mariann életpályája képeken

Csernus Mariann több mint hetven éven át állt színpadon, a Nemzeti Színház örökös tagja volt, később pedig a Pesti Magyar Színház, a mai Magyar Színház társulatának is fontos művésze maradt. Még 93 évesen is játszott, ami jól mutatja kivételes hivatástudatát.

A képre kattintva galéria nyílik:

Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Csernus Mariann, CsernusMariann, színművésznő
Galéria: Meghalt Csernus Mariann színművésznő – képekkel emlékezünk
1/11
(balról) Bartha László festőművész, Major Tamás színművész, Csernus Mariann színművésznő, Grigorij Konszkij rendező. A felvétel a Bencés Apátság oldalbejárata előtt készült 1960-ban

 

 

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