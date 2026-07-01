Csernus Mariann emlékezetes szerepei és élete képeken – Galéria

Galériánkban Csernus Mariannra emlékezünk, aki 97 éves korában halt meg. A Kossuth-díjas színésznő halálhírét a Magyar Színház közölte, megható búcsúüzenetben idézve fel a magyar színjátszás egyik meghatározó alakját.

Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő életét és pályáját idézi fel képgalériánk (A képen a 97 éves korában meghalt művésznő) Fotó: Teknős Miklós

Csernus Mariann életpályája képeken

Csernus Mariann több mint hetven éven át állt színpadon, a Nemzeti Színház örökös tagja volt, később pedig a Pesti Magyar Színház, a mai Magyar Színház társulatának is fontos művésze maradt. Még 93 évesen is játszott, ami jól mutatja kivételes hivatástudatát.

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