Csernus Mariann emlékezetes szerepei és élete képeken – Galéria

97 éves korában meghalt a Kossuth-díjas művésznő, a magyar színjátszás egyik meghatározó alakja. Csernus Mariann életét, pályáját és emlékezetes szerepeit galériánkban idézzük fel.
Galériánkban Csernus Mariannra emlékezünk, aki 97 éves korában halt meg. A Kossuth-díjas színésznő halálhírét a Magyar Színház közölte, megható búcsúüzenetben idézve fel a magyar színjátszás egyik meghatározó alakját.
Csernus Mariann életpályája képeken
Csernus Mariann több mint hetven éven át állt színpadon, a Nemzeti Színház örökös tagja volt, később pedig a Pesti Magyar Színház, a mai Magyar Színház társulatának is fontos művésze maradt. Még 93 évesen is játszott, ami jól mutatja kivételes hivatástudatát.
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Galéria: Meghalt Csernus Mariann színművésznő – képekkel emlékezünk
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(balról) Bartha László festőművész, Major Tamás színművész, Csernus Mariann színművésznő, Grigorij Konszkij rendező. A felvétel a Bencés Apátság oldalbejárata előtt készült 1960-ban
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