Kiderült, mikor és hol vesznek végső búcsút Csernus Marianntól

Július 23-án, csütörtökön 14 órakor a Farkasréti temetőben temetik Csernus Mariann színművészt, aki kilencvenhét éves korában hunyt el június 30-án.

Július 23-án temetik Csernus Mariann színművészt a Farkasréti temetőben

Fotó: Magyar Színház/Facebook

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház Csernus Mariannt saját halottjának tekinti, a gyászszertartáson a minisztérium képviseletében Sipos Imre helyettes államtitkár, a Magyar Színház nevében Rancsó Dezső, egykori kollégái és barátai mondanak búcsúbeszédet – közölte a teátrum pénteken az MTI-vel.

A gyászolók koszorúikat és virágcsokraikat a külső ravatalnál helyezhetik majd el.

Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát

– írják.

Utolsó szerepének jelmezében búcsúznak tőle

A közönség hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon, még kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, a magyar költészet iránti elkötelezettsége, önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.

Művészi pályáját rangos állami díjakkal jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal.

Csernus Mariannt végakaratának megfelelően, utolsó szerepének, Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásának jelmezében helyezik örök nyugalomra.

Csütörtökön egy másik kiváló művésztől is végső búcsút vett az ország. Szilágyi Tibort a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték örök nyugalomra, ahol a gyászolók megható pillanatok között köszöntek el tőle. Mutatjuk a helyszínen készült fotókat!