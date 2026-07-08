Elköltözik az EFOTT – mutatjuk, hova

Radnai Márk (Tisza) országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.

Elköltözik az EFOTT. Fotó: Mediaworks

Elköltözik az EFOTT

Hernádi Ádám (Fidesz-KDNP), Esztergom polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.

Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte:

tizenegy év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek.

A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak.