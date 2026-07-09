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elhunyt

Elhunyt Végső Zoltán

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Elhunyt Végső Zoltán zeneszerző, zenei szerkesztő, az Élet és Irodalom, a Tilos Rádió és az A38 Hajó munkatársa.
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elhunytélet és irodalomvégső zoltán

A hírt az A38 Hajó jelentette be a Facebook-oldalán.

Elhunyt Végső Zoltán
Elhunyt Végső Zoltán - Fotó: G_4 / Pexels

"Elveszítettük szeretett barátunkat és munkatársunkat, Végső Zoltánt, a vérbeli zenetudóst, a Hajó koncertfelvételeinek és zenei adásainak elkötelezett, játékos szerkesztőjét, akinek végtelen zenei tudása és megunhatatlan derűje az első naptól velünk volt" - olvasható a bejegyzésben.

Az A38 blogján közzétett nekrológ szerint Végső Zoltán a Tilos Rádió Túró Rudi című adásának alkotójaként, a Nápolyi szext beszélgetéseinek házigazdájaként, a Haza és haladás társalkotójaként, az Élet és Irodalom kritikusaként, a Közgáz Vizuális Brigád tagjaként, filmzeneszerzőként és filmszereplőként is dolgozott.

A Filmhu cikke szerint Végső Zoltán olyan filmek zenéjét szerezte, mint a Sztornó, a Szalontüdő, a Feri és az édes élet, a Kis utazás, vagy az Országalma.

 

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