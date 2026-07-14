A felesége jelentette be a hírt: tragikusan fiatalon elhunyt az ismert zenész

Július 11-én, szombaton, 47 éves korában elhunyt azt ismert zenész, Lenzman, valódi nevén Teije van Vliet, miután három és fél évig rákkal küzdött. A szomorú hírt a felesége és két lánya erősítette meg egy Instagram-posztban, mialatt közzétették a sztár profiljáról készült monokróm fotót is.

Tragikusan fiatalon elhunyt az ismert zenész / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tragikusan fiatalon elhunyt az ismert zenész

Semmi sem készíthet fel egy ilyen mérhetetlen veszteségre. Tegnap délután, július 11-én búcsút kellett vennünk a gyönyörű férjemtől, Teije-től és két lányunk szeretett édesapjától. 3,5 éven át küzdött hatalmas erővel, bátorsággal és szeretettel. Megmutatta nekünk, mit jelent a valódi erő, és örökké büszke leszek arra, hogy ezt az életet élhettem mellette. Szívből köszönöm mindenkinek, aki támogatott minket, szerette Teijét, üzeneteket küldött, meglátogatott, segített és mellettünk állt ebben a nehéz időszakban

- olvasható a bejegyzésben.

A holland drum 'n' bass - egy elektronikus zenei stílus -, ikon 2016-ban alapította a The North Quarter lemezkiadót, és 2014-ben adta ki a debütáló albumát, a Looking At The Starst. Lenzman tavaly hozta nyilvánosságra az állapotát, mialatt azt is elárulta, 2023 januárjában diagnosztizáltak nála veserákot. Ekkor műtéten esett át, melynek során eltávolították az egyik szervét, ám ezt követően azt közölték vele, a rák már áttétet képzett, és végstádiumú. Ugyanabban az évben kórházba szállították, és sürgősségi agyműtéten esett át, miután az otthonában eszméletlenül összeesett.

Az orvosok ekkor jósolták, valószínűleg nem fogja túlélni a történteket, a zenész azonban csodával határos módon jobban lett. 2024-ben rekonstrukciós műtéten esett át, amely lehetővé tette számára, hogy folytassa a fellépéseket, 2025-ben pedig úgy nyilatkozott, a zene segített neki abban, hogy pozitív maradjon a kezelések alatt.

A gyászhír mélységesen megrázta a rajongókat, akik a közösségi médiában tisztelegtek Lenzman emléke előtt.

Nyugodj békében, Teije. Sokak hőse, a zenében és azon kívül is. Csodálatos örökséget hagyhatsz magad után, és örökké hiányozni fogsz. Minden szeretetemet küldjük neked és a családodnak

- írta az egyikük, a Daily Star beszámolója szerint.