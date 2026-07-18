A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. szervezésében megvalósuló Filmpiknik célja, hogy a gyökerekhez visszatérve egy nyitott, közvetlen eseménnyel gazdagítsák a térség kulturális életét, miközben házigazdaként hangulatos környezetben nyújtsanak lehetőséget a megújuló filmes szakma és a közönség nyári találkozójára.

Filmpiknik Balatonfüreden is (Fotó: SZABÓ MIKLÓS)

A Filmpiknik visszatér a gyökerekhez

A fesztivál több jelentős filmes évfordulóra is reflektál. Megemlékezik az ötven éve elhunyt Latinovits Zoltánról, valamint Tarr Béláról, továbbá a száz éve született Herskó János rendező munkásságáról, külön figyelmet szentelve a magyar filmtörténet meghatározó alkotóinak.

A fesztivál vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró, egyetemi tanár, aki szerint a rendezvény ismét a film ünnepévé válhat egy nyitott, közvetlen és inspiráló közegben. Ezúttal nem kapcsolódnak a programhoz díjátadók, a hangsúly helyettük a vetítéseken, a közönségtalálkozókon és a közösségi élményeken lesz.

A szervezők célja egy olyan fesztivál megteremtése, amely egyszerre őrzi a veszprémi filmes hagyományokat és reflektál a kortárs magyar film sokszínűségére. A háromnapos programban mintegy hatvan játék- és dokumentumfilm, valamint gazdag kisjáték- és animációs filmes válogatás kap helyet. Az elmúlt év kiemelkedő magyar alkotásai mellett premierek is szerepelnek a kínálatban, amelyet beszélgetések, koncertek, gyerekprogramok és szabadtéri események egészítenek ki. A Filmpiknik mögött álló Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az Európa Kulturális Fővárosa program örökségét továbbvivő szervezetként a térség kulturális és turisztikai fejlődését szolgáló kezdeményezések koordinálásán dolgozik. A megújuló filmes fesztivál jól illeszkedik ebbe a törekvésbe: nemcsak bemutatkozási lehetőséget kínál a magyar film számára, hanem erősíti a régió kulturális identitását és közösségi életét is. A részletes programot a szervezők később ismertetik.