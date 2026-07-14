Freddie Mercury-szobrot állítanak Magyarországon

Habár már lassan 35 év telt el a halála óta, Freddie Mercury zenéje és személye egyaránt a mai napig lázban tartja a világot. A Queen zenekar frontembere 1991 novemberében hunyt el, a tiszteletére pedig két köztéri szobrot állítottak fel: egyet a svájci Montreux-ben, a Genfi-tó partján, a másikat pedig Dél-Koreában. Hamarosan lesz még egy harmadik is, méghozzá hMagyarországon, Balatonszemesen - tudta meg a Blikk.

Hazánkban állítanak ki egy újabb köztéri Freddie Mercury-szobrot / Fotó: Duncan Raban / NORTHFOTO

Hazánkban állítanak ki egy újabb köztéri Freddie Mercury-szobrot

A helyszín nem véletlenszerű, hiszen már több mint három évtizede itt rendezik meg a Queen-rajongók találkozóját, amelyre magyar és külföldi rajongók egyaránt érkeznek. Gyarmati Arnold, a Queen Baráti Kör Egyesület elnöke, a szobor ötletgazdája a Blikknek azt is elárulta, egy hét éve tartó történet érkezhet hamarosan a végkifejletéhez.

2019 körül fogalmazódott meg először a gondolat, és eredetileg Budapesten, a Marriott Hotel környékén szerettünk volna egy szobrot felállítani. Ott egy nagyobb volumenű emlékműről lett volna szó, de a Covid-időszak alatt ez a terv meghiúsult. Az akkori üzemeltető támogatta volna az elképzelést, ám tulajdonosi oldalról nem érkezett hozzájárulás

- mondta el az elnök.

A többéves előkészítő munka eredményeként a mellszobor avatását július 25-én, 19 órakor tartják, habár a településen nem mindenki örül a készülő látványosságnak.

Van egy olyan réteg, amely a nemtetszését fejezte ki, de a nagy többség támogatja a kezdeményezést. Volt egy közvélemény-kutatás is az egyik civil oldal részéről, és annak az eredménye azt mutatta, hogy jelentős mértékben támogatják a Freddie Mercury-szobor létrehozását. Egy 33 éve létező fesztivál szervezői egy olyan zenei nagyságnak állítanak emléket, aki a világ kultúrájában is maradandót alkotott. Nem az önkormányzat készíti a szobrot, mi csak támogatjuk ezt a kezdeményezést.

- szólalt meg a lapnak Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere is.

A további érdekességeket ITT tudod elolvasni!

Magyarországon egyébként nemrég ismét fellángolt a Queen és Freddie Mercury iránt érzett rajongás, miután idén már negyven éve, hogy 1986. július 27-én fellépett Budapesten a brit zenekar. Ez már önmagában hatalmas eseménynek számított, hiszen a Queen az első nyugati világsztárként adott koncertet a vasfüggöny mögött, a legendás estét azonban az tette még inkább felejthetetlenné, amikor Freddie a közönség tiszteletére előadta a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, amivel kimondhatatlan örömet szerzett és szerez a mai napig a magyar rajongóknak. Mindeközben továbbra is várja a látogatókat a Freddie Mercury-kiállítás a Magyar Zene Házában, ahol a frontember történetének bemutatása mellett a budapesti koncertet is felidézik.



