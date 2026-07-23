Freddie Mercury-szobrot avatnak a hétvégén Balatonszemesen

A Queen Fesztivál kiemelt eseményeként szombaton, Balatonszemesen, a Zenepavilonnál avatják fel Magyarország első köztéri Freddie Mercury-mellszobrát - közölték a szervezők az MTI-vel.

Köztéri szobrot kap a Queen legendás énekese, Freddie Mercury. Fotó: Duncan Raban / NORTHFOTO

Köztéri szobrot kap a Queen legendás énekese, Freddie Mercury

A tájékoztatás szerint a kezdeményezés a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg, a szoborállítást a Sony Music menedzsmentje is hivatalosan jóváhagyta. A rendezvény egyik díszvendége Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense lesz.

A közleményben Gyarmati Arnoldot, a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét idézik, aki elmondta: a projekt megvalósítását több éves előkészítő munka és számos egyeztetés előzte meg. "2019-ben indultunk neki ennek a történetnek. Más helyszínen is próbálkoztunk, de végül Balatonszemesen talált otthonra az elképzelés". Az elnök kiemelte, hogy a döntésben nagy szerepe volt annak is, hogy Balatonszemesen már több mint harminc éve működik a Queen-közösség, valamint a szobor létrejöttében fontos szerepet játszott Balatonszemes önkormányzata is.

Gyarmati Arnold hozzátette: Iváncsics Zsolt polgármester hivatalba lépése óta a szobor ügye felgyorsult, a közös egyeztetések eredményeként pedig július végén sor kerülhet az avatásra.

A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette. A szervezők a teljes alkotói folyamatot végigkísérték, hogy a lehető leghitelesebb portré szülessen az énekesről. A tájékoztatás szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobra.

A közleményben Iváncsics Zsoltot, Balatonszemes polgármesterét is idézik, aki szerint Freddie Mercury szobra méltó helyre kerül Balatonszemesen, ahol Latinovits Zoltán, Bujtor István, Reich Károly és Gárdonyi Géza emléke is jelen van. Hozzátette: a Freddie Mercury-mellszobor Balatonszemes nemzetközi ismertségét is növelheti. "Biztos vagyok benne, hogy a szobor helyszíne zarándokhellyé válik, a világ számos országából érkeznek majd hozzánk olyan látogatók, akik szeretnék felkeresni ezt az emlékhelyet" - mondta a polgármester.