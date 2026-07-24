Kiderült, miért özönlenek idén is ezrek Gyulára: mutatjuk az okát

A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő fesztivál mára messze kinőtte a hagyományos nyári színház kereteit. Augusztus közepéig Gyula a magyar nyelvű színházi élet egyik legfontosabb találkozóhelyévé válik, ahol a magyarországi társulatok mellett Erdélyből, a Vajdaságból, Kárpátaljáról és a Partiumból is érkeznek alkotók. A Gyulai Várszínház szervezésében ugyanazon a héten lehet Uniter-díjas erdélyi előadást, klasszikus operettet, kortárs táncszínházat, családi produkciót és blueskoncertet is látni.

A Gyulai Várszínház egyik legnagyobb szenzációja Radu Afrim Ház a blokkok között című rendezése (Fotó: Gyulai Várszínház)

A Gyulai Várszínház ősbemutatói

Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója szerint

ez a sokszínűség tudatos koncepció eredménye. A fesztivál egyszerre őrzi hagyományait és keresi az új utakat: nemcsak rangos vendégjátékokat hív meg, hanem évről évre saját előadásokat is létrehoz, amelyek mára a várszínház egyik védjegyévé váltak.

Idén sem csupán befogadó színházként működik. Négy saját bemutató és egy felolvasószínházi premier bizonyítja, hogy a nyári évad valódi alkotóműhely is. Az idei ősbemutatók közül különösen izgalmas volt Bódi Attila Ikrek – kettő című darabja, amely Árkosi Árpád rendezésében teljes egészében a Gyulai Várszínház saját fejlesztésű produkciója. A családi közönséget a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal közösen létrehozott Volt egyszer egy... várja ma este, amelyet ifj. Vidnyánszky Attila állított színpadra. Szintén koprodukcióban készül Németh László Iszony című regényének színpadi változata a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatával, míg az évad záróeseménye Krasznahorkai László monumentális Sátántangó című regényének táncszínházi adaptációja lesz a Kulcsár Noémi Tellabor közreműködésével. A sort Lackfi János groteszk hangvételű Méricskélők című művének felolvasószínházi bemutatója teszi teljessé.

Erdély Gyulára költözik

A következő napokban az évad egyik legjobban várt eseménye, a kilencedik Erdélyi Hét kezdődik. Az elmúlt évek során ez a fesztivál a magyar nyelvű színházi élet egyik legfontosabb seregszemléjévé vált, hiszen a közönség egyetlen hét alatt láthatja a legjobb erdélyi magyar színházi produkciókat.

A válogatásban idén is olyan előadások szerepelnek, amelyek rangos fesztiválokon arattak sikert, szakmai elismeréseket kaptak, és a közönség körében is nagy visszhangot váltottak ki.

Július 27-én Székely Csaba Egy diktátor születése nyitja a programsort, másnap a mikházi Csűrszínház játssza Székely János örökérvényű Caligula helytartója című drámáját. A folytatásban Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba, Huszka Jenő Lili bárónője, Alina Nelega Améli sóhaja, valamint Feydeau klasszikus bohózata, a Bolha a fülbe következik.

A hét egyik legnagyobb szenzációja kétségtelenül Radu Afrim Ház a blokkok között című rendezése. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának produkciója a román színházi élet legrangosabb szakmai elismerésén, az Uniter-gálán elnyerte a legjobb rendezés díját, így különleges alkalom, hogy a magyar közönség Gyulán is láthatja.