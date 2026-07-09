Nyáresti időutazás Haydn világába a magyar Versailles-ban

Kevés koncerthelyszín mondhatja el magáról, hogy nem csupán díszlete, hanem egyenesen szülőhelye a felcsendülő zenének. A fertődi Esterházy-kastély, amelyet nem véletlenül emlegetik a „magyar Versailles”-ként, pontosan ilyen. A 18. században Európa egyik legjelentősebb zenei központja volt, ahol Joseph Haydn közel harminc éven át alkotott, vezényelt és írta azokat a műveit, amelyek ma a klasszikus zene alapkövei közé tartoznak. A koncertek sajátos atmoszféráját a hely szelleme és a korhű előadásmód találkozása teremti meg: a művek úgy szólalnak meg, ahogyan alkotóik egykor megálmodták őket.

Joseph Haydn hatása ma is él a kastély tereiben. Fotó: Haydneum

Haydn remekműveit is hallhatjuk Eszterházán

Ebbe a különleges történelmi térbe költözik vissza idén nyáron a Haydneum koncertsorozata, amely immár hagyományosan korhű hangszereken, historikus előadásmódban idézi meg a kastély fénykorát. –

A nyár hagyományosan Eszterházán kezdődik és fejeződik be

– fogalmazott nemrég Vashegyi György karmester, a Haydneum művészeti igazgatója, aki szerint a cél, hogy a közönség ne egyszerűen koncerteket halljon, hanem valódi zenei időutazás részese legyen.

A koncertsorozat Strém Kálmán egykori kiváló hangversenyrendező örökségét folytatva arra törekszik, hogy a kastélykoncertek látogatói a legmagasabb színvonalú historikus előadásokkal találkozhassanak. Az ünnepi hangulatú zenekari esteken a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar és Somlai Petra, valamint a Capella Savaria és szólistái lépnek színpadra, míg a kamarazenei programokon az Ensemble Variabile és nagyszerű magyar billentyűsművészek gondoskodnak a különleges zenei élményről.

A július 10-én induló sorozat első hétvégéjén a kamarazenéé a főszerep. Az Ensemble Variabile műsorán Haydn és Mozart remekművei mellett igazi ritkaságok is helyet kapnak: megszólal a mindössze tizenkét éves Mendelssohn vonósszimfóniája, valamint a kor ünnepelt zongoravirtuóza, Friedrich Kalkbrenner reprezentatív szextettje.

A koncertet egy korabeli verbunkos-válogatás teszi teljessé, amely azt a magyar hangszeres hagyományt idézi meg, amely egykor Bécs zeneszerzőire is nagy hatással volt. A második hétvégén már a nagyzenekari hangzás tölti be az Apolló-termet. Vashegyi György vezényletével az Orfeo Zenekar Haydn Eszterházán komponált szimfóniáiból válogat, Somlai Petra fortepianón Mozart ragyogó zongoraversenyeit szólaltatja meg. A korhű hangszereknek köszönhetően a közönség olyan hangzásvilágot hallhat, amely rendkívül közel áll ahhoz, amit maga Haydn is ismerhetett.

A harmadik hétvégén a billentyűs hangszerek kerülnek reflektorfénybe. Bene Róza és Borsányi Márton csembalóduója, valamint Papp Rita és Gerhát László fortepiano-duója a 18–19. század fordulójának gazdag zenei világát idézi fel. A program különleges pillanata lesz Borsányi Márton kortárs műve, amely párbeszédet kezdeményez a történeti repertoárral, míg Bach koráljai Kurtág György átiratában hangzanak el, tisztelegve a százéves zeneszerző előtt.

A koncertsorozat méltó fináléját augusztus első hétvégéjén a nemzetközi hírű Capella Savaria adja. A műsoron Joseph és Michael Haydn, valamint Mozart szimfóniái szerepelnek, emellett Haydn D-dúr kürtversenye és Benda e-moll fuvolaversenye is felcsendül Pálkövi Dániel kürtművész és Bertalan Andrea fuvolaművész közreműködésével.

A Haydneum koncertjeinek egyik legnagyobb értéke, hogy régizenei esteket kínálnak, de emellett élő kapcsolatot is teremtenek a zenetörténettel. Az Apolló-teremben ülve ugyanazok a falak veszik körül a hallgatót, amelyek között Haydn művei először megszólaltak. A historikus előadásmód pedig arra törekszik, hogy ezek a kompozíciók ne modern átiratként, hanem eredeti karakterükben szólaljanak meg.

Ez az a találkozás, amely miatt Eszterháza ma Európa egyik legkülönlegesebb koncerthelyszíne. A Haydneum és az Esterházy-kastély együttműködésének köszönhetően a nyári koncertsorozat évről évre újra életre kelti azt a pezsgő zenei világot, amely miatt Fertőd egykor a kontinens egyik kulturális központja volt. Aki idén ellátogat a „magyar Versailles”-ba, a hangversenyek egyikére, maga is a 18. századi Esterházy-udvar vendégévé válhat.