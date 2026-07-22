Megszűnik a népszerű műsor, megszólalt a rendező: „Képernyőt el lehet sötétíteni, de egy élő közösséget nem lehet felszámolni”

Korábban már jelezték az alkotók, hogy a Hazajáró a terveik szerint idén év végén befejeződik. Vállalásuk összesen 440 epizóddal vált volna teljessé: szerették volna bejárni és bemutatni az egész történelmi Magyarországot, a Kárpát-medence valamennyi elszakított kisrégióját. Jelenleg 429 leforgatott és adásba került epizódnál tartottak. A teljes sorozat befejezéséhez mindössze 11 rész hiányzott.

A Hazajáró műsor alkotói (Fotó: Hazajáró)

A Hazajáró új formában tovább fog élni

Moys Zoltán az Origo megkeresésére elmondta, hogy több mint 3 millióan látták a tegnap este kitett, megszüntetésről szóló posztjukat. „Több tízezer reakció és hozzászólás, megszámlálhatatlan hívás és üzenet érkezett Amerikától Kárpátaljáig. Első szavunk a hála, a köszönet, hogy mennyien állnak mellettünk. Ez a határtalan szeretet az, ami minden nehézségen és fárasztó túra után tovább lendítette, erőt adott a Hazajárónak” – osztotta meg velünk a rendező.

Második gondolatom egy dacos csakazértis, hogy tovább kell mennünk a megkezdett úton. A műsor megszűnése miatt nem magunkat sajnáljuk, hanem a nézőinket, a szereplőinket és azokat a varázslatos tájainkat, amiket még nem mutathattunk be. De ahogy már jeleztük, mindenképp módot fogunk találni arra, hogy a megkezdett utunkat végigjárjuk és teljes legyen a látlelet a magyarság 21. század eleji Kárpát-medencei állapotáról. Sőt, még tovább is fogunk menni. A média befogadási szokások úgyis megváltoztak. Annyit ígérhetek: a Hazajáró új formában tovább fog élni az online térben is, sőt, nem hagyományos formátumokkal, meglepetésekkel is készülünk

– árulta el Moys Zoltán, majd rámutatott: „De ami még fontosabb, a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet keretei között is tovább fogjuk éltetni a műsort. Sokan kérdezik, hogyan tudnak segíteni: nekik üzenjük, először is lépjenek be minél többen az Egyletbe, mert ez egy élő közösség. A műsorunk célja is az volt, hogy az embereket kimozdítsuk az online térből a valóságba. Ismerjük meg együtt történelmi hazánk természeti értékeit, épített örökségét és magyar közösségeit. Mert képernyőt el lehet sötétíteni, de egy élő közösséget nem lehet felszámolni. Másodsorban úgy tudnak majd segíteni, hogy hozzájárulnak a fennmaradó 11 epizód gyártásához. Ennek részleteivel hamarosan jelentkezni fogunk” – ígérte a rendező, majd a jövőbe vetett hitét is megfogalmazta: „Aztán, miután közösségi összefogással befejezzük a műsort, nekiállunk erre a biztos gránit keménységű alapra egy Kárpát-medencei, sőt a diaszpórát is bevonó összmagyar mozgalmat építeni. Lélektől-lélekig fogjuk megerősíteni, s ha kell, újjáépíteni közösségeinket, a legkisebb kárpátaljai falutól Torontóig. Hiszek benne, hogy ha a Hazajáró őszinte, tiszta, egyszerű, fizikailag göröngyös, de szellemi értelemben egyenes útján járunk tovább, összefogva minden jószándékú, az alapvető értékekben hívő magyarral, akkor az Isten is meg fog segíteni minket. Mert egy nemzet hosszú távú sorsát nem napi politikai döntések határozzák meg, hanem azok az emberek, akik képesek felülemelkedni önös érdekeiken és önzetlenül tenni a közösségükért, a hazájukért.”